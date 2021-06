Tras el exitoso reencuentro de los seis actores de la afamada serie "Friends", tal parece que no todo es miel sobre hojuelas para uno de los protagonistas de la sitcom.

Hace unos días Matthew Perry (Chandler, en "Friends"), fue parte del esperado especial de reencuentro del elenco en el que hicieron un repaso de anécdotas de su participación en la serie. En la transmisión especial para el servicio de streaming HBO MAX, Perry y sus compañeros David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe) y Matt LeBlanc (Joey), se mostraron divertidos y relajados.

Sin embargo, medios internacionales confirman que, en medio de las emociones por el breve regreso de los amigos, Perry anunció que canceló su compromiso de matrimonio con la agente literaria Mollly Hurwitz, con quien tenía tres años de relación sentimental.

Perry (51 años) y Hurwitz (29), se habían comprometido en noviembre del 2020. “A veces, las cosas simplemente no funcionan. Le deseo a Molly lo mejor”, le dijo Perry a la revista People sobre su separación.

El actor no dio mayores detalles del rompimiento y prefirió que todo quedara en buenos términos con la que ahora es su expareja.

Esta era la primera vez que Matthew se comprometía en matrimonio, aunque durante su vida tuvo varias parejas.

Perry tuvo una relación con Julia Roberts, luego de que juntos protagonizaran un episodio de "Friends"; también se le relacionó con otras actrices como Renée Zellweger, Lauren Graham, Salma Hayek y Lizzy Caplan.



Chandler en la reunión

Obviamente el tiempo pasa y pesa, eso quedó en evidencia durante la reunión de Friends, principalmente por el aspecto físico de los protagonistas de la historia.

Empero, el que más llamó la atención de los fans fue Matthew Perry, a quien muchos consideraron que se veía cansado y con problemas para hablar y expresarse. Tanto fue el impacto que provocó Perry en los fans que muchos manifestaron preocupación, y hasta críticas, en redes sociales.

Ben Winston, director del especial del reencuentro, tuvo que salir en defensa de Perry por los ataques que ha sufrido en Internet. “La gente a veces puede ser cruel. Me gustaría que no lo fueran. Matthew estuvo genial”, dijo Winston a The Hollywood Reporter.

Parte de la preocupación de los seguidores de la serie es el historial de adicciones que ha sufrido Perry en varias ocasiones de su vida. Sobre la supuesta dificultad para hablar del intérprete, una fuente cercana a la producción le dijo al diario The Sun que el artista grabó en abril luego de haberse sometido a un procedimiento dental de emergencia y que esa fue la fuente de la incomodidad para hablar.

“Matthew les ha dicho a quienes lo rodean que está sobrio y que no hay de qué preocuparse”, afirmó la fuente.

rad