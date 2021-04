Dice la frase que “infancia es destino”, y esto le podría quedar como anillo al dedo a Frida Sofía, quien ha sido señalada por su madre, Alejandra Guzmán, que debido a su enfermedad mental de Trastorno Límite de Personalidad (TLP) o borderline personality (en inglés) el escándalo familiar ha llegado a tal grado que la influencer aseguró que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella.

Pero ¿qué es el TLP?, ¿qué personas lo padecen?, ¿qué situaciones pueden llevar a la gente a sufrir de esta enfermedad mental?, el psicólogo Alexis Solís indica a EL UNIVERSAL que son diferentes los factores para que esto detone en el psique de cualquier individuo, entre los cuales se encuentran el abandono en la infancia, la violencia y abusos sexuales.

“El Trastorno Límite de Personalidad es aprender a reaccionar en forma violenta y agresiva contra otros y contra uno mismo por haber sido víctima de violencia al inicio de su vida, aunque no todos los afectados lo desarrollan”, explica Solís, quien se ha especializado en el tratamiento de pacientes psiquiátricos y es consultor en salud mental pública.

El pasado 7 de abril, la hija de la llamada Reina de Corazones durante una entrevista denunció al famoso ícono del rock and roll mexicano como un "ser asqueroso" por haber abusado de ella, esto detonó un fuerte escándalo en la familia Guzmán-Pinal, la cual sostuvo que la joven de 29 años desde muy chica fue diagnosticada con TLP y por ello aseguran que no sabe lo que hace y dice.

El cantante de "La plaga" y "Tu Cabeza en mi hombro" salió en su defensa al asegurar que "en su puta vida" había tocado a su nieta. Tras esto una avalancha de dimes y diretes se han venido gestando entre los miembros de la familia incluyendo a la matriarca Silvia Pinal, quien le pidió a Frida Sofía que la deje acercarse para hablar.

La joven aseguró que esto es el resultado de años de vivir los excesos y desinterés de su madre, pero ella nunca ha hecho referencia a su enfermedad.

“El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por tener inestabilidad e hiperreactividad emocional, es decir, tiende a ser gente que, por su genética, más su estilo de crianza, más algún suceso que hayan vivido, tienen una forma de sentir muy intenso todo; si aman a alguien lo hacen con locura, lo mismo si lo odian, etcétera, y esto se vincula a impulsividad, a problemas de depresión, de ansiedad e inclusive, de consumo de sustancias”.



El TLP no se diagnostica a temprana edad

Esta semana, la cantante de "Yo te esperaba" y "Hacer el amor con otro" ofreció una entrevista y ahí dejó entrever que debido a que su hija, quien según ella fue diagnosticada con dicho padecimiento desde los 14 años de edad, no siguió con sus terapias y con tomar sus medicamentos, está reaccionando de esta manera. Y ahí volvió a defender la integridad de su padre.

Sin embargo, el psicólogo explica que este padecimiento no puede tener un diagnóstico temprano, porque puede comenzar a manifestarse a partir de la adolescencia (entre los 10 y 14 años), y sólo se hace de manera clínica, porque no hay ningún estudio o análisis de laboratorio que pueda detectarlo, es por eso que se analizan los patrones que el paciente sigue.

“Sobre todo tiene que ver con una falta de habilidades para el manejo emocional ¿cómo aprende uno a regularse emocionalmente? Pues viendo a los padres, entonces si hubo abandono o agresión por parte de ellos, lo que menos hay son habilidades de regulación emocional, por lo tanto, uno de los principales desencadenantes es una mala crianza, por así decirlo.

“Una persona que sufre cualquier tipo de abuso, va a tener a partir de este suceso en adelante una distorsión en cómo ve al mundo, en cómo percibe a los otros, y si el abuso viene por parte de los familiares, eso lo empora”.



Viven pacientes un infierno

Una relación conflictiva y tóxica por parte de sus padres, la cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, su separación después de que Frida Sofía naciera, su desconexión con su papá durante muchos años, las adicciones de su madre y su agitada vida profesional, que incluía largas ausencias y el crecimiento de la ahora modelo entre nanas e internados, pudieron ser el factor detonante que afectara la personalidad de la única hija de la rockera, que desde hace dos años va de un escándalo a otro, involucrando a los miembros de su primer círculo.

“No es que sea gente que exagere, si ellos tienen depresión en verdad sienten que les oprimen el corazón al grado de que no pueden respirar. El individuo con trastorno límite de la personalidad es alguien que va a tender al consumo de sustancias, a intentos de suicidio, a ataques de pánico, va a tener muchas circunstancias de internamiento, de conflicto social y personal”.

En el caso de Frida Sofía, de quien su padre asegura que era medicada con Rivotril de bebé, el especialista asegura que eso no está recomendado, aún si hubiera sucedido a los 14 años, cuando Alejandra Guzmán dice que fue diagnosticada con este trastorno, porque afirma es de los psicofármacos más adictivos y que causan más daños a la salud, además no se deben dar más de tres meses a los pacientes.

“Desde ahí ya hablamos de un abandono, de un mal manejo. Sí recomiendo el medicamento, pero se usan antidepresivos, pero a un menor de edad no se le da Rivotril, si se lo recetaron es muy probable que haya sido un mal médico o un mal psiquiatra”.



Cómo tratar el TLP

Para tratar este padecimiento, Solís señala que deben trabajar en conjunto psicólogo y psiquiatra, ya que el primero le enseñará al paciente estrategias de enfrentamiento emocional, para que pueda afrontar de una mejor manera lo que se presente en su vida, y el segundo le prescribirá medicamentos que le ayuden a disminuir los síntomas afectivos.

El peor momento de este trastorno, según explica el especialista, se da en la adolescencia, pero con los años no hay una mejoría, sino que las conductas se van sofisticando, aún así no es algo que pueda pasar de manera desapercibida, porque dependiendo de las crisis de vida que pueda pasar la persona (divorcio, pérdida de trabajo, peleas, etcétera) y cómo las enfrente, será la intensidad de los episodios que se presenten.



En este padecimiento los factores físicos no condicionan que se desarrolle, por ejemplo, algo neurológico, pero sí el contexto familiar y social en que se desarrolle un individuo, sobre todo durante la infancia, donde un evento extraordinario o traumático puede marcar su comportamiento para el resto de sus días.

El doctor Solís señala que hay más tendencia en presentar este trastorno en las mujeres, pero los estudios aún no pueden definir si es por una cuestión hormonal o por las mismas características del género, porque una mujer es mucho más emocional que un hombre.



Síntomas del TLP

Miedo extremo al abandono, la separación o al rechazo, sea real o no

Sus relaciones son inestables

Se percibe a sí mismo como no suficiente o malo

Su comportamiento es impulsivo o riesgoso, como manejar a alta velocidad o no tener sexo seguro

Pueden autolesionarse o atentar contra su vida

Cambios extremos de humor, sentimiento constante de vacío y gran enojo, forman parte del cuadro

Se pueden desarrollar otra clase de trastornos, como bipolaridad, depresión o déficit de atención



Famosos que viven o vivían con border personality:

Angelina Jolie

Amy Winehouse

Jim Carrey

Lindsay Lohan

Susanna Kaysen, la escritora estadounidense en quien se basó el filme, "Inocencia interrumpida"

Frida Sofía

