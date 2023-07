FOTOS: ¿Qué pasa con el cuerpo de Thalía?, a sus 51 años divide opiniones tras aparecer en bikini

Thalía alborotó las redes sociales tras aparecer bailando en un diminuto bikini que dejó al descubierto su conservada figura a los 51 años de edad, la esposa de Tommy Mottola dividió opiniones al aparecer bailando el tema "Sufre mamón, devuélveme a mi chica", de Hombres G.

El siempre esbelto cuerpo de la intérprete de "Sabor a la mexicana" volvió a impactar Instagram, donde fue halagado pero también fuertemente criticado por aquellos que consideran que ya no está en edad para aparecer "así" en los videos.

La cantante, ignorando las críticas, presumió cómo se ha mantenido en forma a lo largo del tiempo, y comparó su figura actual con con fotos de otros años, y prácticamente se ve igual e incluso mejor; Thalía ha dicho en diversas ocasiones que durante años ha sido disciplinada con el ejercicio, la alimentación y el estilo de vida saludable.

Thalía presume cómo se conserva a pesar de los años.

Opiniones encontradas sobre el cuerpo de Thalía

A pesar de que Thalía recibió varios comentarios halagadores por lo bien que se conserva a los 51 años, muchos cibernautas no están de acuerdo con que la cantante crea que estar delgada es ser feliz, y que protagonice este tipo de videos "a su edad", así lo externaron en Instagram, donde se armaron varias discusiones entre los cibernautas.

Thalía en 2005 y en 2023 respectivamente. Foto: EFE/Instgaram.

"Ella siempre ha creído que la belleza siempre está en ser delgada y su obsesión de verse siempre bien, miren lo delgada que se ve y ya está abuelita, luego se le ve en la cara aunque lo oculte, ya se ve ridícula haciendo esas poses ya paso a sus años". "Por favor díganle que ya no es una Lola si no una señora por favor payasa". "Yo pensaba que Britney era la única en salir en traje de baño y cara extraña haciendo videos". "Creo que debe ya entender que no es joven y envejecer es normal. Y bueno hace mucho show y ya eso no le queda bien", se lee entre los ataques.

El paso del tiempo no le cobra factura a la mexicana que inmortalizó a las Marías del melodrama mexicano: "Eterna juventud de Thalía. Cada día es mucho mas bonita", opinó una seguidora de la artista que suma más de 20 millones de seguidores en Instagram.