Verónica Castro bloquea tema referente a Andrade

Nos cuentan que, harta de la polémica generada por Yolanda Andrade por revelar una supuesta relación con Verónica Castro, la estrella de telenovelas contrató a un equipo que le manejara las rede sociales y bloqueara sin miramientos todos los comentarios referentes al tema, así fueran de apoyo hacia ella, y sólo filtraran los positivos y que tienen que ver con su carrera artística o los de pésame por el reciente fallecimiento de su mamá.



Ochman no habla de su vida personal

En los últimos días el actor Mauricio Ochmann estuvo en gira de medios por el estreno de la serie "R" de la cual es protagonista, pero eso sí, el equipo que coordinó las entrevistas vía zoom dejó claro que no se podrían abordar temas personales (tomando en cuenta que se acaba de separar de Aislinn Derbez), únicamente se hablaría sobre la serie y que, de ocurrir lo contrario, simplemente se terminaría la entrevista. ¿por qué sería?

Gretell Valdés no es villana

Cuando decidió abrir su canal de YouTube hubo algo que motivó a Grettel Valdés: que la gente conociera a su verdadero yo y dejar claro que no es como sus personajes malvados de las novelas. Al parecer dio resultado, pues ahora que ya tiene más de 150 millones de suscriptores y hasta la plataforma le envió su botón de plata ha compartido su historia: "Ya no me dicen cosas feas cuando estoy en un lugar porque de repente la gente cree que realmente era la de las novelas y me han tocado bolsazos", relata.