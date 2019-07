Sonia Infante vivió entre amores tormentosos y escándalos

Durante su paso por el mundo de la farándula mexicana, Sonia Infante tuvo mucho éxito gracias a su manera tan intensa de actuar, sin embargo dentro de su vida privada, la sobrina de Pedro Infante, vivió momentos de escándalo con dos matrimonios y con sus hijos.

En 1967 contrae matrimonio con el empresario Gustavo Alatriste, durante mucho tiempo se le acusó de ser la causa de la separación de éste con Silvia Pinal, pero años después ella revelaría que en realidad cuando ellos iniciaron su relación, él ya se encontraba separado de la diva, quien aún tardó un año en darle el divorcio.

En la cruz llevó la penitencia, ya que aseguró que el hombre no era el más fiel de los esposos, porque las sospechas de que la engañaba fueron varias, entre ellas su relación extramarital con Blanca Guerra.

La misma Guerra le confesó a Sonia que mantenía una relación con su esposo, juntas fueron a encarar a Alatriste en una locación y cuando éste aceptó su engaño, sin más Infante se le fue a los puños a su "contrincante"; lo mismo paso con la actriz Felicia Mercado, a quien no le dejó ni para el taxi, cuando ésta fue a comprar a una tienda de lujo con cargo a la cuenta de Alatriste, al enterarse Sonia de esto arribó a la tienda y le arrebató todo, incluso su bolsa.

Tras su divorcio con Alatriste en 1982 se casa con Andrés García, una relación que sacó chispas tanto en la vida real como en la ficción. El actor recordó en una entrevista que durante la filmación de la película "Toña Machetes" (1985), durante una escena de cama, la pasión de ambos se desbordó y terminaron haciendo el amor enfrente de todo el staff sin pena alguna.

También las escenas de celos entre ellos eran constantes, una de las más sonadas fue cuando García grababa el programa "Hola Acapulco", en el puerto de Guerrero, su entonces esposa durante un descanso llegó al set con un traje de baño blanco, que al meterse a la alberca revelaba toda su intimidad, algo que terminó con la poca paciencia de el interprete de "Chanoc" y terminó llevándosela bruscamente del lugar. Después de pleitos e infidelidades, en 1989 pusieron fin a cinco años de unión.

Pero las relaciones de pareja no fueron las únicas que pusieron en el ojo del huracán a la actriz, desde 2003 Sonia Infante mantuvo una fuerte enemistad con sus hijos Pedro y Ángela Alatriste, a quienes procreó con el productor Gustavo Alatriste. Al morir, su padre no dejó testamento por lo cual han estado peleando la herencia con su madre hasta el día de hoy.

Las fricciones comenzaron en enero de ese año, cuando la actriz acusó a su hijo de despojo y malversación de fondos de la empresa “Condominios Plaza Condesa”, de la cual era dueña; ocho meses después la desalojaron de unos consultorios en la misma colonia por petición de sus hijos.

En noviembre de 2011, la sobrina de Pedro Infante demanda a su hijo Pedro y al primo de éste Gabriel Carbonel Alatriste, cuando ya no se le permitió el acceso a las oficinas de su negocio y se le ocultó información financiera.

“Solamente yo les puedo dar lo que les dejó su padre, nadie más. Ellos ya tienen una acción penal, en abuso de adultos mayores contra su madre, han llegado amenazarme de que desista de todas las acciones legales que he llevado a cambio de darme limosnas, que es algo que no me dejó mi marido, limosnas. Voy a vender absolutamente todo y me voy a ir fuera del país”, declaró Sonia Infante en una rueda de prensa justo después de levantar la demanda.

Tal era su miedo que la interprete de "Toña Machetes" compartió que en su testamento hay una clausula donde hace responsables a sus hijos si algo le pasaba y además de que no obtendrían ni un centavo de su herencia.

al