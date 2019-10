La actriz Rose McGowan presentó una demanda federal el miércoles argumentando que Harvey Weinstein y dos de sus antiguos abogados incurrieron en prácticas delictivas para silenciarla y arruinar su carrera antes de que ella acusara al productor de Hollywood de violación.

La demanda presentada en Los Ángeles nombra como acusados a Weinstein, los abogados David Boies y Lisa Bloom, y Black Cube, una firma de inteligencia israelí contratada por Weinstein.

La demanda alega que los acusados se asociaron para engañar, manchar y marginalizar a McGowan mientras ésta se preparaba para denunciar a Weinstein durante el periodo previo a la explosión del movimiento #MeToo a fines de 2017.

"Harvey Weinstein logró perpetrar y encubrir décadas de violencia y control sobre mujeres porque tenía un equipo sofisticado trabajando en su nombre para silenciar y desacreditar sistemáticamente a sus víctimas", dijo McGowan en un comunicado. "Mi vida fue volcada por sus acciones, y me niego a seguir siendo intimidada".

El abogado de Bloom, Eric M. George, dijo en un comunicado que "es inexcusable que la señorita McGowan decida incluir a mi clienta en su demanda. Los hechos importan. Simplemente no existen bases factuales o legales creíbles para su queja contra mi clienta. Estamos deseosos de tener nuestro día en la corte para esclarecer las cosas".

Los demás acusados no respondieron de inmediato correos electrónicos en busca de declaraciones.

McGowan, de 46 años, fue una de las primeras y más prominentes de las docenas de mujeres que acusaron a Weinstein de violencia sexual, y se convirtió en una figura central del movimiento #MeToo.

La Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo hagan públicamente, como es el caso de McGowan.

Weinstein, de 67 años, irá a juicio en enero bajo cargos de que violó a una mujer no identificada en un cuarto de hotel en Manhattan en 2013 y le realizó sexo oral a otra mujer por la fuerza en 2006.

También enfrenta varias demandas derivadas de las denuncias de acoso y abuso, incluyendo una por difamación de la actriz Ashley Judd.

El exmagnate del cine ha negado haber tenido relaciones no consensuales.

