Piden apoyo para Ceci Romo

La actriz Ceci Romo lleva ya más cien días hospitalizada por su lucha contra el coronavirus y otras afecciones. Y aunque su hija Claudia asegura que las finanzas de su madre se mantienen firmes la realidad es que la joven ha adelantado la preventa de un libro biográfico de Ceci pues dice que los gastos secundarios comienzan a sobrepasar su capacidad de pago. Desde la semana pasada, Claudia pide a los fans de su madre y a aquel que quiera ayudarla que por favor compren el libro que, por cierto, aun no se escribe. Todo lo recaudado será para su madre y Claudia espera que sea en un año o año y medio cuando el libro se publique.

El regreso de “la maldita lisiada”

“La maldita lisiada”, se hace nuevamente tendencia en las redes sociales. Resulta que ante las fallas en los servicios de internet de algunas compañías, los usuarios han mostrado su molestia a través de redes sociales, en donde reviven la famosa frase de “Soraya”, el personaje de Itatí Cantoral. Lo más viral es un video donde Soraya hace una llamada y le cuelgan, algo que los internautas dicen que les ha pasado al reportar el mal funcionamiento de su servicio.

Marcus Ornellas prefirió no estudiar para Rubí

El actor Marcus Ornellas, quien interpreta a Lucas en la nueva versión de la telenovela "Rubí" confesó que no se basó en el proyecto protagonizado anteriormente por Bárbara Mori para preparar su papel. Su personaje, además, no existe en la versión anterior así que considera un error tomar este tipo de referencias. "La vi hace muchísimo tiempo, pero no la volví a ver porque ese es un error que tienen muchos actores, mi maestro siempre nos dijo que nunca debemos ver la versión anterior cuando estamos haciendo algún remake, porque vamos a terminar imitando algo", aseguró el actor.

