Paola Rojas se burla del video íntimo de Zague

Paola Rojas no pudo contener un comentario sarcástico durante uno de los programa de "Netas Divinas" y es que la periodista se burló sobre el video que causó su separación con Luis Roberto Alves.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, donde Consuelo Duval, Jaqueline Bracamontes, Daniela Magun, Natalia Téllez y la misma Rojas contestaban con la verdad algunos cuestionamientos plasmados en unos papeles que iban sacando de un bol de vidrio.

"¿He revisado las redes sociales de tú pareja?" fue la pregunta que le tocó a Paola quien en seguida levantó un cartel con la respuesta "a veces" y ahí fue donde, con una sonrisa de oreja a oreja tratando de aguntar la carcajada y que no lo logró, hizo el comentario burlón.

"No, yo bueno, o sea la revisó todo el país", comentó la comunicóloga mientras que sus compañeras no pudieron evitar reír a carcajadas, mientras Daniela la abrazaba y le decía que la amaba.



Y es que hay que recordar que el exjugador de América, Zague, hace aproximadamente un año, estuvo en el ojo del huracán luego de que se filtrara en internet un video donde muestra su pene y que iba dirigido a una actriz porno de nombre Eva Davai, la cual conoció durante el programa de Adela Micha. Esto hizo que su matrimonio terminara con la periodista.

Durante la emisión de "Netas Divinas" Consuelo Duval también se sinceró al confesar que ella inventó un perfil falso para agarrar en la movida a su expareja que cayó redondito en "la trampa".

"Mana, tengo una enferma (ella) de sus emociones, y luego le ponen ahí las cosas, entonces claro que decía 'este cabrón me va a hacer una chingadera' entonces... Se llamaba 'Mar del viento' y una foto así (sensual), y le puse 'trabajamos juntos y no has volteado a verme' entonces él contestó 'dime quién eres, merezco saberlo' yo decía 'pinche, puto'... Entonces no pues sí, cayó, coqueteó con Mar del viento y se quedaron de ver en un lugar y luego le puse, '¿pero eres casado?' y él contestó que anda muy mal con su relación", aseguró .



