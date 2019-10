Miley Cyrus responde con humor sobre el beso con Cody Simpson

Miley Cyrus ha vuelto a la polémica tras su divorcio con Liam Hemsworth. Primero tuvo una breve relación con la bloguera Kaitlynn Carter y ahora fue captada besando al cantante australiano Cody Simpson.

Sin embargo, la cantante estadounidense decidió hablar sobre el tema mediante su cuenta de Instagram, y lo hizo sin perder el sentido del humor.

En sus historias, Miley compartió la foto de Cody afirmando que era su tipo. “22 años, australiano (mi tipo) y con abdominales”, señaló.

Luego subió el video donde ambos se besan afirmando: “¿Puede una chica ir por un maldito acai bowl y tener su rutina matutina de besos en paz?”, en una respuesta a la prensa.

En una siguiente storie, afirmó que “hizo una investigación sobre Cody y no pueden culparla”, haciendo referencia a la apariencia física de su nueva cita.

Minutos después dio un comunicado sobre lo que pasó en su cuenta oficial de Instagram.

“Sé que el público se siente involucrado en mi anterior relación porque se sintió como si lo vieran desde el principio. Creo que es por eso que las personas siempre se han sentido tan autorizadas sobre mi vida y cómo la vivo porque me han visto crecer. Pero ahora soy mayor y tomo decisiones como adulto conociendo la verdad/ los detalles/ la realidad”, indicó en la primera parte del comunicado.

Dijo además que normalmente a “los hombres (especialmente los más exitosos) rara vez se sienten avergonzados. Se les conoce como ‘leyendas’, ‘rompecorazones’”, mientras que las mujeres son cuestionadas y denigradas.

"Estoy tratando de prosperar o sobrevivir a un mundo de un hombres. ¿No puedo besar y tener un acai bowl?”, agregó.

Luego afirmó que se trató de una cita, las cuales no puede realizar en casa porque no es divertido. Dijo que por ello fue vista en un restaurante.

“Esta cosa de ‘citas’ también son nuevas para mí. Nunca he sido una mujer adulta y experimentado eso. Estuve en una relación comprometida durante casi toda mi adolescencia y principios de los 20, con la excepción de algunos descansos. No me compadezcas, no es lo que estoy pidiendo. Tengo una gran vida, no la cambiaría por privacidad, ¡pero no me hagas esto más incómodo!”, señaló.

