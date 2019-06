Matthew Perry contesta a críticas sobre su aspecto físico

Después de dos años alejado del mundo de la farándula, Matthew Perry apareció hace días, sin embargo su aspecto dio mucho de qué hablar, ya que a parte de lucir un estómago abultado, barba a medio salir, una cicatriz en la cara, los medios de comunicación se fijaron en las uñas largas y sucias que lucía el actor.

El inolvidable Chandler Bing de la serie de Friends ha sido captado caminando por alguna calle de Nueva York, pero su sola presencia hizo que muchos lo criticaran, ya que apareció sin ningún cuidado personal, así lo reveló el Daily Mail en sus redes sociales.



Matthew Perry disheveled as he emerges for the first time in two years https://t.co/7V9KVTpT0B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 21 de junio de 2019

Hay que recordar que Perry en los últimos años continuaba luchando por superar los problemas de adicción al alcohol y a las drogas que ha tenido desde la época de Friends. Además, en 2018 permaneció tres meses hospitalizado a causa de una rotura en el intestino.

Ante esta situación, el actor respondió como lo haría Chandler, utilizando humor negro.

"Me haré la manicura esta mañana. ¿Está bien así? Quiero decir, la palabra hombre va incluida en ella", escribió en Twitter, red social que retomó luego casi mes y medio que dejó de escribir.



I’m getting a manicure this morning. That’s okay right? I mean it says man right in the word. — matthew perry (@MatthewPerry) 21 de junio de 2019

Esta respuesta a sus críticos hizo que sus fans recordaran uno de los momentos de Friends, en donde él se hace manicura a lado de Rachel Green (Jennifer Aniston).

Perry no ha tenido mucha suerte con los programas que realizó en el pasado como "Go On" o "Studio 60 on the Sunset Strip", series que fueron retiradas luego de su primera temporada.

Apareció como actor invitado en la serie "Cougar Town" que protagonizó Courteney Cox, actriz que le dio vida a su amiga y más tarde esposa de ficción, Monica Geller, dentro de la producción creada por David Crane y Marta Kauffman.

Así mismo también tuvo una pequeña actuación en "Web Therapy", serie que protagonizó Lisa Kudrow, quien dio vida a Phoebe Buffay.

al