Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars ha vuelto a ser tendencia ya que a través de un video criticó el paro del 9 de marzo al mencionar que sólo es un pretexto para que las mujeres no trabajen.

"El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México", aseguró al momento en que sostuvo que los hombres son los que están más expuestos a ser asesinados y que no existe una violencia contra las mujeres.

No es la primera vez que Marcela Aguirre causa polémica en las redes. La "enemiga del sistema retrógrada" tuvo problemas con Adela Micha, quien aseguró que La Mars le quería cobrar una gran cantidad de dinero por salir en su programa.

La conductora mencionó que se quería pasar "de viva".

"Se quiso pasar de viva con nosotros, y tampoco; quería cobrar por venir a hacer sus cinco minutos de fama".

Adela relató que “La Mars” le entregaría una cápsula sobre quién era Benito Juárez, sin embargo, después llamó por teléfono para decir: “Todo lo que quieran conmigo a partir de este momento, con mi representante”, lo cual sorprendió a la periodista y le ordenó a su equipo borrarla del chat y no volverle a contestar.

También el actor Eugenio Derbez tuvo sus diferencias con Aguirre debido a que el protagonista de la Familia P. Luche no podía creer que los jóvenes le quisieran cobrar por manejar sus redes.

"Oye, necesito alguien que me lleve mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas entonces quiero ver si te vas conmigo. 'Sí, claro que sí, cuánto me van a pagar'. No lo puedo creer", dijo el actor.

Ante esto, la joven le respondió por medio de un video. "No es increíble. El manejo de redes es un trabajo. Se le invierte tiempo, cabeza, esfuerzo y dedicación".

nrv