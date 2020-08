Luego de que la actriz Ginny Hoffman acusara a su exesposo Héctor Parra de tener conductas inapropiadas con la hija que ambos procrearon, una vez más el actor desmiente estos señalamientos y entre lágrimas, detalla que ya demandó a la revista que publicó tales aseveraciones, además, aseguró que próximamente entablará la demanda en contra de Hoffman y de su propia hija.

“Mi abogado va marcando los tiempos, en el escritorio de mi abogado hay cuatro oficios preparados, ya solo para que yo los firme. Ya se firmó el primero que es contra la revista, el segundo es contra de la señora (Ginny), el tercero es para otro medio de comunicación y el cuarto es contra Alexa”, detalló el actor en el programa Venga la Alegría.

Pese a que tiene una demanda lista en contra de su hija de 18 años, Hector explicó que no la presentará antes las autoridades ya que no desea perjudicar a Alexa, a quien dice el actor, ha sido manipulada por su madre.

“Ese oficio (el de Alexa) no lo voy a firmar, lo he detenido. Mi abogado me explicó que tengo todo el derecho a hacerlo, porque Alexa está difamando, ya es adulto y tendría que demostrar lo que dice ante la ley y es por derecho. Mi hija ha sido manipulada en mi contra durante años. No se cuales sean sus motivos, pero esto viene de años, desde que mi hija es pequeña", detalló.

Para Parra, su hija está siendo utilizada y aunque no sabe los motivos por los que Ginny está haciendo estas declaraciones, le pregunta por qué no lo acusó hace años, cuando según la actriz, él abusó de su hija.

“La señora (Hoffman) dice que va a activar su equipo legal porque yo estoy afectando su imagen . Yo pregunto, por qué ahora activa su equipo legal y le preocupa su imagen y no lo hizo hace tantos años. Alexa no está diciendo la verdad, está siendo usada como carne de cañón, al grado de ponerle su cara ante un medio, la han utilizado toda su vida.

Finalmente, el actor mandó un mensaje a Alexa, a quien le dijo que no guarda rencor y desea tenerla a su lado para poder hablar con ella y aclarar todo lo sucedido.

“Mamacita te amo con toda mi vida, te he amado toda mi vida. Si necesitas ayuda aquí estoy, no tengas miedo, si crees que estoy enojado, no lo estoy, quiero ayudarte y te quiero igual que a tu hermano. Ya no sé qué más hacer esto ya me rebasó y quien más me duele es mi hija”, añadió.

