Frida Sofía rompe el silencio y habla sobres su ex y su mamá Alejandra Guzmán

Luego de que se ventilara que Alejandra Guzmán está alejada de su hija debido a que tendría una relación amorosa con su exnovio, Frida Sofía rompe el silencio y explica que a ella no le nacería hablar con Christian Estrada para arreglar la situación familiar y que no entiende el porqué su mamá cree que ella está compitiendo.

Frente a las cámaras del programa "Suelta la Sopa", la hija de la llamada "Reina de corazones" aseguró que a ella no le interesa hablar con él para arreglar las cosas y comentó que todavía no entiende qué hace el actor con su madre.

"Nunca me nacería ni siquiera juntarme a hablar, cuando es un ex es un ex. En realidad no entiendo, no entiendo qué hacía él ahí y en todas estas ocasiones como en el cumpleaños de mi má (mamá)... Pude haber ido por que está en Nueva York, pero ninguna llamada, en mi cumpleaños tampoco", comentó.

La modelo aseguró que Estrada no es ningún diseñador como lo hace creer a los demás y reveló el porqué ella rompió con él.

"Sentía que me estaba usando en realidad y era mucha foto y era mucha pose y era mucho tagueame y yo no soporto eso", comentó.

A pregunta expresa si Alejandra Guzmán está teniendo una competencia con ella, Frida Sofía no ocultó que ese tema ya lo han hablado anteriormente.

"Yo creo que en su cabeza sí. Ella me ha dicho 'deja de competir conmigo' y yo le he dicho 'pero no hay competencia mamá, eres mi mamá...'", dijo.

Pero la polémica no termina ahí, ya que la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán anteriormente aseguró que no sería la primera vez que su madre le quita el novio.

Ante esto, Estrada subió a su cuenta de Instagram un comuicado donde asegura no tener ninguna relación con la rockera y que pocas veces a vistio a la cantante.

“No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán”, aclaró. “Sobre la señora Guzmán sólo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional”.



Hasta el momento, quien no ha dicho nada sobre este tema ha sido Alejandra Guzmán.

