Fernando Carrillo deja la actuación por el amor y las criptomonedas

¡Cómo!, ¿Adela Noriega no era el amor de la vida de Fernando Carrillo?

En efecto, no lo era, pues ahora, a sus cincuenta años, es el mismo actor quien con gran sonrisa, comparte que se llama María Gabriela y que con ella no sólo tiene pensado hacer negocios, sino casarse y crear una familia. Es por eso, y porque quiere dedicarse a las criptomonedas, que ha anunciado su retiro de la actuación.

“Desde mi divorcio, a muy temprana edad, siempre me han preguntado quién ha sido el amor de mi vida, queriendo escuchar nombres como el de Adela Noriega o alguna de mis protagonistas, pero siempre dije que era el que estaba por llegar, y llegó. Me llegó en un momento inesperado. Acá (en Tulum) vive María Gabriela, mi novia, vuelvo a creer en el amor, me gustaría casarme, tener una familia, hijos, una hermosa casa en la selva; es esta la razón principal por la que me retiro”, dijo a El Universal.

Carrillo, quien forjó su carrera como actor con telenovelas como "María Isabel", "Rosalinda", "Siempre te amaré" y "La mujer prohibida", ha encontrado en los negocios su otro amor.

Tiene un hotel llamado Santuario Bufo Alvarius, en donde ofrece experiencias de vida a través del DMT, la también llamada “Molécula de dios” o Sapo, que afirma, cambia vidas, junto a su socio, el Dr. Val Hietaluoma; y ha encontrado en las criptomonedas una forma de inversión.

“Morgan Shi, el millonario más importante de China, lanzó una criptomoneda al mercado llamada FF Token que está funcionando muy bien en Asia, la tecnología de cadena en bloque es lo que era el internet hace 20 años, muchos no creen en ello pero es el futuro, y nuestra moneda, que es la competencia de Bitcoin, es una moneda que llegará a ser el bitcoin en su momento, de mayor auge, sé que podré dar felicidad a muchas personas, a muchos de mis seguidores y que esta vez les daré felicidad en riqueza, espero que en cinco años lo veamos todos los que creemos hoy en esta criptomoneda, y que por lo menos podamos todos comprarnos una casa nueva”, comentó.

El 5-MeO-DMT es una sustancia psicotrópica que se obtiene del veneno de una especie de sapos, el Bufo Alvarius, que habita en Sonora. Allí, esta sustancia es cristalizada y fumaa por los chamanes en rituales, pero su uso también se ha popularizado por su efecto alucinógeno, que para muchos resulta medicinal.

Carrillo será desde el 1 de mayo el C.E.O. de la compañía internacional “Fight to Fame” en México y América Latina, fundada en Singapur por Morgan Shi y emisora de las FF Token.

“Morgan vive en Los Ángeles, la China comunista persiguió a mucha gente con riqueza, para expropiar sus riquezas, pero él pudo salir. Si buscas su nombre en internet aparecerán algunas acusaciones de que es buscado por Interpol, pero es un montaje. Desde que trabajo con él ha sido una persona recta, que me ha traído conocimiento, riquezas, creo mucho en lo que está haciendo”.

En cuanto a las FF Tokens, expresó.

“Es un mundo que estoy conociendo, maravilloso, así como puedes ganar, puedes perder. Vamos a lanzar al mercado mexicano 40 millones de criptomonedas, vendimos en Perú 37.5 millones (...) Ahora queremos expandirnos en América Latina y generar grandes riquezas aquí, esto está respaldado por las empresas de juegos, apuestas, casinos, espectáculos”, dijo, y agregó que en julio posiblemente harán la presentación oficial y darán criptomonedas a algunos famosos.

En tres semanas, aproximadamente, agregó, realizarán una donación con Fright to Fame, de 20 mil artículos de protección para combatir el Covid-19, y mientras tanto, dice, tiene otros negocios como el desarrollo de un parque de aventuras llamado Cenote Casa Tortugas y también apostará por Agua Alkalina Tulum.

“Los cincuenta años me han hecho replantearme algunas cosas en la vida, ¿qué busca el ser humano?, ser feliz, estar estable, tranquilidad, paz, no estresarse, no deprimirse. Hoy entiendo la vida de otra forma, nada me estresa, nada me agobia. Ahora en Tulum me apareció el amor, el amor de mi vida, y siento que es el momento de devolver tantas bendiciones que sigo recibiendo y que he recibido a lo largo de mi vida, y el medio artístico es tener que estar en México, dar funciones de jueves a domingo o hacer una serie y tanto mi novia como yo tenemos una vida aquí en Tulum, que siempre pensé que era la zona más bella del planeta”.

