Extrañan a Yadhira Carrillo en las visitas al reclusorio

¿Dónde está Yadhira Carrillo? Esa es la pregunta que ronda en los alrededores del Reclusorio Oriente en las últimas tres semanas. Desde que su marido Juan Collado fue detenido hace dos años y medio, a la actriz se le había visto semana a semana acudir a visitarlo, llevarle comida y, de paso, hablar sobre cómo se siente en una situación tan complicada. Pero en las tres últimas semanas a Yadhira no se le ha visto en el Reclusorio Oriente.

Alfredo Adame no responde a oferta de Carlos Trejo

Carlos Trejo, en tono irónico, se ofreció para darle empleo a Alfredo Adame de una forma muy peculiar. En un video que ha compartido vía whatsapp: "Me enteré que el señor Adame nada más tiene 8 mil pesos en su cuenta, quiero de todo corazón ofrecerle trabajo, que se venga para acá, necesitamos más payasos y necesito que me venga a limpiar las botas". Adame hasta ahora, no ha respondido.



https://t.co/rHGVDugCoR Carlos Trejo le OFRECE TRABAJO a Alfredo Adame: "Necesito que me limpies las botas" pic.twitter.com/eGnAGqD8hc — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) October 25, 2021

Río Roma hará canción homenaje al Día de Muertos

Ahora que el dúo musical Río Roma sacó un tema junto a Gerardo Ortiz y ha declarado que está dispuesto a consolidarse en el regional mexicano, Raúl y José Luis ya planearon hacer un homenaje con su voz al Día de Muertos. Ambos hermanos adelantaron que el 1 de noviembre ofrecerán una nueva experiencia a sus fans.



“Es una sorpresa musical y visual, además eso también comprueba un poco que nos sentimos muy cómodos en este género (regional)”, adelantó Raúl Roma.

