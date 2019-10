Dulce le hubiera dado casa a José José

La cantante Dulce comentó que le dio mucha tristeza saber que José José vivió sus últimos días en un hospicio, ella le hubiera dado su casa y lo hubiera atendido, porque le debe mucho personal y profesionalmente y dice que, por la bondad que lo caracterizaba, todos abusaron de él.“Él ha sido un artista muy abusado, él me contó: ‘mija, yo he sido millonario cuatro veces y cuatro veces me han dejado en la calle’, entonces yo creo que de esas cuatro siguieron otras cuatro… Bueno, siempre creyó en las personas a pesar de los golpes que la vida le dio. Yo creo que se tienen que aclarar muchas cosas”.



Guillermo del Bosque no se detiene ante el linfoma de hodgkin

Para Guillermo del Bosque, el trabajo ha sido esencial para enfrentar la batalla contra el linfoma de hodgkin, que regresó. Compañeros del productor y director del canal Telehit comentan que siguen recibiendo instrucciones del jefe, como si nada pasara, pues no quiere hacer de su enfermedad un pretexto ni que el personal disminuya el ritmo, aun cuando él esté a distancia tomando sus tratamientos, y más ahora que están preparando su entrega de premios.

Rafa Amaya regresa por un capítulo a El señor de los cielos

Este lunes, la cadena Telemundo estrena la séptima temporada de El señor de los cielos, que significaría en un principio el regreso de Rafael Amaya, quien daba vida al protagonista, Aurelio Casillas; lo cierto es que, nos cuentan, sólo aparece en el capítulo uno mas no en tráiler de la historia y, a cambio, nuevos personajes se integran a la serie.