Del Toro, Beyoncé y otros famosos que han peleado contra marcas

Este jueves Guillermo del Toro y sus monstruos se volvieron tendencia pero no por el lanzamiento de una nueva película sino porque el cineasta reprobó que una marca de cerveza usara su imagen para promocionar su producto.

Así como el director de “La forma del agua” se lanzó en contra del aparente uso indebido de su imagen otros famosos han pasado por lo mismo. Aquí un recuento.



GUILLERMO DEL TORO VS. VICTORIA

Tres latas de cerveza con la leyenda “Porque soy mexicano” y la imagen de Guillermo del Toro y dos de sus monstruos más famosos. ¿Qué podría salir mal?

Al parecer la marca de cerveza no consultó a Guillermo o no habían llegado a un acuerdo, ya que este jueves el director respondió molesto en Twitter cuando se enteró de la noticia:

“Muy mal hecho, @Victoria MX estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta, o firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ganancias a los múltiples equipos infantiles de matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan”.

El tuit ya tiene miles de réplicas y puso al cineasta en tendencia en la red social. Entre sus seguidores hay quienes se quejan de lo sucedido, pero otros lo han tomado con humor. Sin embargo la pregunta es si las latas de cerveza saldrán realmente al mercado.



ARIANA GRANDE VS. FOREVER 21

La intérprete de “Dangerous woman” demandó a principios de septiembre a la marca Forever 21 por una cantidad de 10 millones de dólares. ¿El motivo? Apropiarse indebidamente de su nombre, imagen y música. Esto porque decidieron utilizar en sus campañas publicitarias a una modelo que se parecía a ella.

Semanas después la marca se declaró en bancarrota por lo que la demanda se puso en pausa y a finales de octubre volvió a ser noticia pues lanzaron una sudadera en la que se leía “Don’t call me angel”, justo como la más reciente canción de Grande.

De acuerdo con la celebridad en febrero de este año estuvo en pláticas con la marca pero no llegaron a un acuerdo.



BEYONCÉ Y RIHANNA VS. ELEVEN PARIS

Celebridades como Beyoncé, Rihanna, Pharrel Williams y Kanye West alzaron la voz en 2015 contra la compañía francesa Eleven Paris. Según explicaron se utilizó su imagen en artículos como mochilas y playeras pero sin su consentimiento.

En las imágenes se les podía ver con una mano bajo su nariz y un bigote pintado muy al estilo Dalí; según se informó a finales de ese año llegaron a un acuerdo ambas partes y la empresa dejó de producir la mercancía con sus imágenes



KIM KARDASHIAN VS. MISSGUIDED

La celebridad demandó en febrero a la marca que vendía ropa de imitación a bajo costo.

Uno de los ejemplos sucedió cuando Kim publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un vestido dorado y la cuenta oficial de Missguided posteó una foto de una modelo y vestido similar y etiquetó a la celebridad norteamericana como si se tratara de la misma prenda.

Kim no dudó en tomar medidas y a mediados de este año ganó un fallo de más de 2 millones de dólares.



NIRVANA VS. MARC JACOBS

El diseñador fue demandado en diciembre de 2018 por los representantes legales del grupo de grunge.

Jacobs presentó ese año una nueva línea de ropa basada en el género musical al que pertenecía la banda. Entre las prendas estaba una camiseta en la que se leía la palabra “Heaven” en la tipografía de Nirvana que además tenía la carita sonriente en color amarillo en la que sólo cambió las “X” de los ojos por sus iniciales “M” y “J”.

Meses después el equipo de Marc Jacobs negó las acusaciones de plagio asegurando que los cambios que realizaron a la imagen hacen que no se trate de un plagio.

Se dice que el logo de la banda (conocido como smiley) fue diseñado por el propio líder Kurt Cobain a principios de los 90.

