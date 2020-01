Carmen Salinas, a sus 80 años, piensa en una cirugía estética

Carmen Salinas anda desatada y ahora comentó que está pensando realizarse una cirugía estética en el rostro, y a pesar de que no dijo cuándo se la hará, comentó que buscará a un doctor para que la opere, "parada".

La actriz, quien acompañó a Lucía Méndez en su cumpleaños 65, se refirió a los "arreglitos plásticos" debido al cuestionamiento del rostro de Lyn May a lo que contestó que ella la apoyo en un principio para que se quitara solamente el sarpullido, pero que la vedette llegó a más.

"No quería llegar a esto, yo la apoyé para que se mejorara la cara y le quitaran el sarpullido. Me aventé 80 mil pesos", aseguró.

Carmen Salinas, quien en su filmografía tiene cintas como "Danzón", "La Pulquería", "¡Que viva Tepito!", "Todo el poder", entre otras más explicó que desde hace 26 años que no se da su "manita de gato" y hasta se puso a pensar que no estaría mal visitar a un cirujano plástico.

"Nombre, yo desde hace más de 26 años que nada de nada, pero por ahora no me haría nada", aseguro. "No dije que me la voy a hacer ahorita; el día que yo quiera me busco al mejor. Voy a ir con uno que te opere parada".

Con la idea de que las actrices se hacen adictas a "esos arreglos" y que es mejor envejecer con dignidad, Salinas dijo que la dignidad siempre está presente.

"No, la dignidad siempre está ahí, pero no hay que pensar en que es falta de dignidad", comentó.

La actriz de 80 años habló acerca del proyecto que tiene con su nieto Manuel Monge .

"El sábado le regalé una intervención (actuación) a mi nieto para hacer un corto llamado 'Ojo por Ojo', donde llevo a mi nieta a abortar." A raíz de eso, Salinas mencionó que ella pasó por lo mismo.

"Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo. Lo digo yo porque tuve la desgracia de tener cinco abortos, era una tragedia mi vida".



A botanear con Carmen Salinas en YouTube

A la actriz de quien le diera vida a La Corcholata en la cinta "Bellas de noche" se le planteó si estaría dispuesta en escribir su memoria para una posible serie biográfica a lo que contestó que sería mejor que el público que quiera saber de ella se metiera a su canal de YouTube para que se diviertan con ella.

"Métanse a mi canal de Youtube, para que se botaneen conmigo", dijo entre risas.

Con respecto al problema que tuvo Ernestina Sodi, luego de atropellar a un ciclista, la exdiputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), evitó entrar en polémica.

Sin embargo, se dio el tiempo de mandarle un mensaje al productor teatral, Alejandro Gou, tras su salida de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", ya que tenía que cumplir con otro compromiso en el séptimo arte, del cual no dio datos, ya que todavía no firma el contrato.

"Le agradezco públicamente al caballero, gente tan linda como es Alejandro Gou que me haya invitado a participar. Me la pasé padrisimo con todos los comediantes".

