Borrachera de Margot Robbie la hizo pensar que estaba muerta

Cada vez que vemos una entrega de premios y su posterior fiesta, ya sea en foto o por la tele, no hacemos más que pensar en lo divertida que es la experiencia. Especialmente cuando se tratan de premios estadounidenses y están llenos de los famosos que ocupan nuestros sueños. Pues bien, Margot Robbie nos ha confirmado esta teoría y también ha contado una de los días más inolvidables de su vida durante el show Jimmy Kimmel Live!, justo durante la celebración de los Premios Logie, los equivalentes australianos a los Emmy.

La actriz se encontraba en sus segundos Logie, que ha definido como 'los premios más graciosos del mundo, donde todo el mundo acaba borracho', y como no, siguió la tradición y se emborrachó también. De hecho, bebió tanto que la noche no terminó bien: "Estaba muy borracha y me desmayé en el baño". Como lees, la actriz perdió el conocimiento dentro de un cubículo de los baños del Casino Crown, donde se estaban celebrando los premios.

Cuando Margot recuperó la conciencia estaba completamente sola, no en los baños, sino en el casino. "Ni siquiera sabía que ese sitio cerraba, normalmente está lleno de gente. Salí del baño y todo se convirtió en una experiencia extraña y surreal, porque no había nadie a mi alrededor cuando antes había estado completamente lleno... Por unos instantes, en mi estado de ebriedad, dije '¿Estoy muerta? ¿Este es el purgatorio? ¿Estoy entre el cielo y el infierno ahora mismo? Esto es muy extraño'", explica la artista, concluyendo con que un rato descubrió que no estaba realmente muerta, gracias a un personal de la limpieza. ¡Menuda historia, Margot!.

rad