Anitta disfruta el sexo en cuarentena

La cantante brasileña Anitta, sin tapujos y sin pelos en la lengua, compartió lo que ha estado haciendo al guardar cuarentena en su casa y es que, además de compartir que le gusta estudiar mucho y ahora está aprendiendo francés, lo que más ha hecho y que ha disfrutado es mantener relaciones sexuales con su actual novio. “Cuando no hay cuarentena me gusta traer a mi familia a casa y comemos juntos, eso es mejor que cualquier follada que exista, pero en cuarentena, como estoy aquí yo y mi novio, y mis perros, lo que me gusta es follar y comer, y también me gusta estudiar, estoy aprendiendo francés…”.





Polo Morín dijo no a Survivor

Esta semana inició el reality show de Azteca "Survivor" y ahí se ha podido ver participar al cantante Alex Sirvent, Serrath, integrante del programa “Enamorándonos", la ganadora de la segunda temporada de "Este es mi estilo" y el ex integrante de la 11 temporada de "La academia", Isbo. Lo cierto es que la televisora del Ajusco buscó a toda costa que Polo Morín para que apareciera en este programa de supervivencia e incluso le iba a ser el personaje a quien más se le pagaría pero el actor se negó, pues no quería perder sus trabajos en Televisa.

Mario Bautista ahora quiere inspirar y motivar

Además de dedicarse a la música, Mario Bautista ahora quiere inspirar a las personas, haciendo videos sobre mensajes motivacionales. El primer video que subió a su página oficial, espera que sea del agrado de sus seguidores y pidió su opinión sobre si quieren que lo siga haciendo. “De ahora en adelante, mi compromiso obsesivo, será ser mejor de lo que fui ayer…quiero que mi vida signifique algo, volver a voltear atrás y decir: yo tomé las decisiones correctas, yo estoy a cargo de mi propia vida…”

