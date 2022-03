Altair Jarabo estrenó la telenovela "Corazón Guerrero", con su personaje Carlota, una villana que es de esas que dice, no aprenden de sus errores, uno de esos personajes que a ella se le dan muy bien, pero con los que no concuerda.

"Hay que fluir, buscar a la persona que nos quiera, que nos procure, que nos defienda como Will Smith a su esposa", dijo durante la entrevista, y compartió su punto de vista sobre esta situación que le ha dado vuelta al mundo, pues durante la entrega de los premios Oscar, este domingo, Chris Rock se burló de la alopecia de Jada Pinkett, algo que no causó nada de gracia a la productora y actriz, y cuyo esposo, Will Smith, respondió golpeando en la cara a Rock.

"Lo que voy a decir es políticamente incorrecto, sé que está mal y estoy en contra de la violencia, pero también creo que causar risa a costa del sufrimiento de alguien, exponerlo, o algo por el estilo, es un tipo de violencia y el que se lleva, se aguanta. No estoy de parte de ninguno, pero hay que respetar si quieres que te respeten”, compartió la actriz.

También se mostró en contra de quienes dicen que así es el Oscar, un espacio donde se “ofan de la gente.

"Eso no significa que deba seguir siendo así, el que una persona sea figura pública no la hace punching bag (saco de boxeo), de todos los que quieran reírse y de todos los que quieran ridiculizarlos sin que haya una reacción o una consecuencia, no me parece, pero creo que mi esposo hubiera hecho lo mismo”.

Este lunes, Will Smith publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse públicamente de la agresión en contra de Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", también explicó que su comportamiento la noche anterior había sido inaceptable e imperdonable, y no sólo se disculpó con Rock, sino con La Academia.

"Corazón Guerrero" es protagonizada por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Ana Martin, Natalia Esperón, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, entre otros.

La historia es sobre tres hermanos separados de niños, tras la muerte de su padre, (Eduardo Yáñez), quien antes de morir le dice a Jesús (Gonzalo), el mayor, que haga justicia, que vengue su muerte y que busque a su mamá.

De adulto, Jesús se encarga de reunir a sus hermanos para ir en busca de su justicia y, para lograrlo, tratarán de enamorar a las hijas del enemigo de su padre.

Sobre esta venganza, Altair comentó que es un parte muy cuestionable de los protagonistas de la trama.

"Es parte de la historia, hoy en día estamos narrando personajes más reales, no perfectos y en el capítulo uno se explica por qué van en busca de venganza, y, bueno, los tres hermanos conocen a las hermanas García y se narran sus encuentros, cómo se van enamorando”.

Aguerrida y con un carácter fuerte, Carlota, el personaje de Altair, hará de todo para tener al hombre que quiere a su lado.

"Cuando lo leí me parecía muy dramático y dije: 'cien por ciento esto es tragicómico'. Es una línea muy fina, nos estamos cuidando mucho de no exagerar ni quedarnos cortos, se van a enamorar de los protagonistas, de los hermanos, las hermanas y los villanos, le estamos echando muchas ganas para que sea muy magnético”, comentó.

"Corazón Guerrero" se estrenó este lunes y se transmite de lunes a viernes a las 16:30 por Las Estrellas.



