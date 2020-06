Famosos demandan justicia para Giovanni, el joven asesinado en Jalisco

La muerte de joven Giovanni López, mientras estaba bajo custodia de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el Área Metropolitana de Guadalajara, ha cimbrado a México, y los famosos se han sumado a la demanda de #JusticiaParaGiovanni luego de darse a conocer un video en el que se observa la violenta detención por supuestamente no usar cubrebocas en la vía pública.

La Fiscalía investiga a varios policías por la muerte de Giovani, aunque reconoce que el motivo de su detención no ha sido aclarado.

Giovani López, quien fue arrestado la noche del 4 de mayo y falleció por golpes mientras estaba bajo custodia de los uniformados.

Aunque en un principio se dijo que el arresto se realizó porque el joven de 30 años no portaba cubrebocas, esta tarde, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, negó que ese fuera el motivo pero reconoció que éste no ha sido aclarado.

Tras viralizarse desde hace unos días el asesinato del afroamericano George Floyd, en manos de un policía en Estados Unidos, varios famosos mexicanos como el cineasta Guillermo del Toro, Zuria Vega, José Ron, Paulina Goto, Johanna Murillo, Natalia Téllez, y la agrupación Molotov han externado ahora su repudio por lo ocurrido ahora en México.

Guillermo del Toro retuiteó:



His name is Giovanni Lopez. He was killed by mexican police in Guadalajara, Jalisco, simply for not wearing a mask. They tried to pay Giovanni’s family $9,000 to keep them from posting his video. HE DESERVES JUSTICE #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/Rt5HI2DskL

— #BlackLivesMatter (@princezzpark) June 4, 2020