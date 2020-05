Familia confirma que Yoshio padece coronavirus; se mantiene grave

A casi ocho días de su ingreso al Hospital de Xoco, el estado del cantante Yoshio se sigue reportando como grave, la única novedad es que la prueba para confirmar si su problema de salud era a causa del Covid-19 resultó positiva, a diferencia de las pruebas aplicadas a su familia.

“Seguimos igual. Está en el mismo estado, no ha habido ningún cambio, sigue en estado crítico, muy, muy grave, sigue en terapia intensiva. Lo que tiene sí es Covid, no sé si fue ayer o antier pero ya me lo confirmaron”, informó Marcela Hernández, esposa del cantente.

Cabe recordar que hasta el día miércoles 6 de mayo, ni los médicos, ni la familia, sabían el resultado de la prueba para coronavirus del interprete de "la reina de corazones", sin embargo, los doctores que lo tratan le habían dicho a su esposa que era 100% seguro que lo tenía, por los síntomas que presentaba.

Marcela Hernández también compartió que la prueba le fue aplicada a ella y al resto de la familia el domingo pasado y ayer les dieron a conocer que ésta resultó negativa; también explicó que estaba viendo con las autoridades del hospital la manera de que le dejen hacer una videollamada con su esposo, al menos para verlo.

“Estamos todavía en eso, va a ser una respuesta favorable pero todavía no”, dijo la esposa de Yoshio.