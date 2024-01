Eugenio Derbez, feliz de que José Eduardo espere un bebé: "Va a ser mejor papá que yo"

Eugenio Derbez está feliz por convertirse en abuelo por segunda ocasión, luego de que José Eduardo diera a conocer que él y su novia, Paola Dalay, esperan a su primer bebé. El actor detalla cómo fue que su hijo le dio a conocer la noticia y como esta ha provocado que se unan todavía más, pues destaca que el joven ha estado pidiéndole consejos para ser un buen papá.

A pesar de que fue apenas hace tres días que José Eduardo Derbez y Paola Dalay informaron que estaban embarazados, Eugenio cuenta que él ya sabía la noticia desde hace un tiempo, sin embargo, la pareja decidió esperar un poco antes de compartir la buena nueva de forma pública, determinación que respetó por completo.

"Muy contento de la noticia, ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo y ya, finalmente, la dio a conocer, y estoy muy muy contento, él está feliz", dijo a "Venga la alegría".

José Eduardo Derbez y su novia, la modelo, Paola Dalay. Foto: Instagram

Lee también: La familia Derbez crece, José Eduardo y su novia ¡esperan a su primer bebé!

El actor de "Radical" también reveló cómo fue que se enteró de la noticia, pues contó que su hijo lo citó a él y a Alessandra Rosaldo en un restaurante para darles un regalo.

Desde ese momento, Derbez sospechó que su hijo se traía algo entre manos, pues lo conoce, y creyó que podía tener las intenciones de jugarles una broma, sin embargo, no fue así.

"Nos citó en un restaurante y nos dijo que nos iba a dar un regalo y, como es de bromista, dije: ´-No vaya a ser que trae algo adentro´, y ya, finalmente, abrí la caja y ahí venía la prueba de embarazo; Ale y yo gritamos de felicidad", detalló.

Lee también: Eugenio Derbez: Aislinn, Vadhir, José Eduardo; su árbol genealógico a detalle

También reconoció que José Eduardo no parecía tener planes para ser padre, pero ahora que recibió la noticia, eso cambió drásticamente, ya que asegura que lo ve tan emocionado, a tal grado que, no ha dejado de pedirle consejos, situación que lo emociona mucho, pues de esa manera se han acercado más que nunca.

"No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, está más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy muy feliz", ahondó.

Derbez también se siente entusiasmado por el curso que tomará la vida de su hijo, pues considera que José Eduardo será un gran padre para el bebé que viene en camino.

"Lo veo feliz, él va a ser un gran papá, yo creo que va a ser mejor papá que yo, por supuesto", puntualizó. "El ser abuelo es una bendición", remarcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc