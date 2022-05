Esto es lo que opina Ricardo Montaner de Camilo y sus nueras

Ricardo Montaner se considera un buen suegro. El cantante de 64 años ha formado una familia unida junto a su yerno Camilo y sus nueras Ximena, Paola, Stefi y Sara, (esposas de sus hijos Alejandro, Héctor Ricky y Mau), quienes se han integrado tanto a la familia que la mayoría formarán parte del nuevo reality de los Montaner. La razón por la que según el intérprete son tan unidos, además de que comparten la misma religión, es el amor que se tienen los unos a los otros. “Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿cómo no voy a ser buen suegro? Lo que tengo que hacer es corresponder a la personalidad de ellos y a lo maravilloso que son mis nueras, todas aman a mis hijos con un amor infinito, con una devoción y los ayudan a echar para adelante en la vida, que eso es muy importante en un matrimonio”, describe Ricardo.

Foto: Vía Instagram

Guillermo Casarín, el mexicano que destaca en Cannes

Uno de los mexicanos que se lucen en el Festival de Cannes es Guillermo Casarín, quien hoy presentará su documental “Bad Hombrewood”, durante en el American Pavilion Emerging Filmmaker Showcase.

Se trata de un documental que se centra en la representación de los latinos en Hollywood y cómo mejorar la participación de la comunidad en esta industria y que cuenta con figuras importantes en Hollywood, como Guillermo Del Toro (dos veces ganador del Oscar por “La forma del agua”), Lee Unkrich (director de “Coco” y con dos estatuillas de la Academia), Phil Lord (que obtuvó el Oscar por “Spider-Man: Into the Spider-Verse”).

El documental, producido por Santos Herrera y Marian Cook, con música del regiomontano, Kevin Robles, competirá hoy a las 9:00 horas local. Los ganadores del premio de American Pavilion Emerging Filmmaker Showcase serán seleccionados por un jurado que incluye agentes, gerentes, productores, y otros miembros de la industria fílmica.

El filme ya fue presentado en el Festival Internacional de Santa Bárbara, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, donde fue muy bien recibido.



Foto: Vía YouTube



La productora Daniela Alatorre decidió comprar su película en pirata

Nadie puede negar que la piratería cinematográfica marca tendencia y, por ello, una de las productoras de “Una película de policías” tiene su copia apócrifa en casa. “Lo hacemos para saber así que es una película que se ve”, dice Daniela Alatorre.

En oficinas de la Motion Picture Association de México México, que representa a las grandes productoras afincadas en la República Mexicana, por varios años se sabía que si se quería saber que deseaba ver el público nacional, había que darse una vuelta en Tepito. Ahora sigue pasando lo mismo y parece que las autoridades no pueden controlar el problema que genera millonarias pérdidas económicas.

