Este es el motivo que alejaría a Jenna Ortega de la exitosa serie “Merlina”

La segunda temporada de “Merlina” ya está confirmada por Netflix. La exitosa serie que aborda las vivencias de la joven Addams en la “Academia Nunca Más” tendrá otra entrega y al parecer sin cambios en la actriz protagonista: Jenna Ortega.

Pero lo que ha trascendido estos días es que su participación podría estar en dudas por las denuncias sociales que han hecho algunas personas de su compañero de elenco (de quien se sospecha también que puede ser su novio fuera de la ficción): Percy Hynes White.

Las denuncias en contra del actor de 21 años podrían alejar a Jenna de su protagónico y echar por tierra lo que Netflix consiguió de la actriz: la nominación al Globo de Oro. Lo cierto es que si bien parecería no haber problema entre ellos, quien encarna a Xavier en “Merlina” fue denunciado a través de las redes sociales.

Al parecer, Percy Hynes White realizaba fiestas poco respetuosas y subidas de tono, en donde acosaba a las jóvenes invitadas y luego difundía con sus amigos algunos videos de lo ocurrido. Algunos de los mensajes en redes sociales apuntan al histriónico canadiense como un “depredador sexual”.



This is what i could find of Percy White so far. This is so fucking creepy. someone bleach my eyeballs. #cancelpercy #PercyHynesWhite pic.twitter.com/WILERZ1NtV

— ☠︎ gem ☠︎ (@88gem_) January 19, 2023