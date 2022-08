Este es el amuleto de la suerte de Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñarritu trabaja a marchas forzadas para tener lista la película “Bardo” para Venecia, pero porque también desea presentarla en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que ha sido una especie de amuleto. Ahí ha exhibido “Birdman” y “El renacido”, ambas ganadoras del Oscar. Lo mismo pasó con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, pues ahí exhibieron "Gravedad" y "La forma del agua", que meses después obtuvieron la estatuilla. Una cábala, dirían los místicos.

La actriz Verónica Bravo se hace famosa por pleito con banco

Tanto fue la atención mediática que se le dio a la actriz Verónica Bravo, respecto al pleito que tuvo con un banco que incluso hubo gente que empezó a identificarla a partir de eso, ya que antes ni sabían de su existencia, como lo menciona una persona del público que dijo "no es mala onda, pero gracias a BBVA (y a los raterillos) esta actriz se ha dado a conocer. En mi vida jamás había escuchado hablar de ella".



Foto: Vía instagram @verobravoe

Rapero Stilo no quiere colaborar… con raperos

El cantante de rap Stilo asegura que quiere hacer colaboraciones con cantantes ajenos a su género, para ver cómo puede sonar si se fusiona con pop, salsa o el ritmo que se pueda, pero no rap.

“Me gustaría colaborar con gente que no está haciendo rap, obviamente tengo muchos amigos raperos ya colaboré con muchos grandes del rap, pero tengo muchas ganas de colaborar con gente que no lo esté haciendo, quiero medirme con una rola de pop o de salsa, esas son las colaboraciones que siento que me hacen falta”, dice.



Foto: Vía Instagram @stilo228