Escalante y los límites éticos de la tragedia

Cannes.— Tras el éxito de la premier mundial en Cannes de Perdidos en la noche, EL UNIVERSAL se reunió en La Croisette con su director, Amat Escalante, y los protagonistas del filme, Ester Expósito y Juan Daniel García Treviño, para hablar de los entresijos de este drama mexicano envuelto en thriller.

“Con la pandemia se alargó el proceso para hacer esta película”, explicó Amat, quien dijo, en ese entonces estaba leyendo al autor ruso, Fiódor Dostoyevsky.

“No es que sus novelas inspiraran directamente la película, pero sí me hizo pensar en cómo alguien pudo imaginar tantas situaciones. Quería tratar de abordar temas grandes de la forma más íntima”, señaló.

La cinta de Escalante, quien ya tiene una Palma de Oro a Mejor director, participa en la Sección Oficial del festival galo. En ella, el realizador retrata la historia de un joven (García Treviño) quien al tratar de hallar al culpable de la desaparición de su madre, llega a la casa de verano de la rica y excéntrica familia Aldama.

“Quería cuestionar el uso de la inspiración que viene de la tragedia, y si es correcto o no. Yo mismo hago cine sobre lo que me incomoda, pero es complejo cómo utilizar la desgracia de alguien de forma ética. Por supuesto, hay maneras y límites, pero el tema me parecía muy potente y quería explorarlo”, explicó.

El cineasta creció rodeado de artistas como su padre, quien es el escultor responsable del mural que sale dentro de la casa en la cinta; también trabajó con otros artistas mexicanos como Artemio y Daniela Schneider, quien hizo el diseño de producción.

“Las creaciones que se ven en el filme son para transmitir ideas de lo que Rigoberto Duplas (personaje de Fernando Bonilla) busca con sus producciones artísticas”, indicó.

Amat, a quien usualmente le gusta trabajar con actores naturales, recurrió en este filme a profesionales como Expósito, una de las actrices españolas con más seguidores en Instagram (27. 5 millones), quien le ayudó a aportar mucho al personaje de Mónica, una actriz y cantante con miles de seguidores en redes.

“No hay que darles tanta importancia (a las redes). Lo que le pasa a los jóvenes es peligroso, que vean el mundo a través de ellas, porque ni lo más bello de la vida ni lo peor está ahí. Esa no es la realidad, es sólo un trozo de nosotros, un escaparate o una herramienta”, consideró la actriz.

Protagonista por casualidad

Juan Daniel García Treviño, quien antes protagonizó el filme Ya no estoy aquí, llegó a Perdidos en la noche debido a que estaba trabajando con la agencia que hizo el casting para la película.

“Yo hacía la cámara y eso me hizo aprender mucho porque vi cómo cada actor entendió a Emiliano (su personaje) de forma diferente. Un día en el que ya habíamos visto a todos los actores posibles de México y Amat no se decidía, los directores de casting le dijeron: ‘pero, ¿qué es lo que estás buscando?’ Yo estaba ahí checando el material cuando él dijo: ‘no sé, alguien así como Daniel’”, recordó el joven de 23 años.

En el caso de Ester, su casting se dio mediante videollamada.

“Una semana después tuvimos otra (videollamada) con Bárbara (Mori) porque ella ya estaba en la película y querían ver qué tal era la química entre ambas. Después me enteré que la recomendación vino por Manolo Caro”, contó la actriz, conocida por la serie Élite.Élite.

Amat, quien cuenta entre su filmografía con cintas como La región salvaje, Los bastardos y Heli, aseguró estar tratando de llegar a un público más amplio, por lo que entre sus planes está rodar una película en inglés: “para tener una experiencia nueva. Pero por ahora no tengo nada específico más que sueños”.