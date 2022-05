En el Día de las Madres, Eugenio Derbez comparte uno de sus últimos encuentros con Carmen Salinas

Hoy 10 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de las Madres, el actor Eugenio Derbez compartió un vídeo de Carmen Salinas para recordar su memoria, pues no sólo compartió créditos con la primera actriz en la película "The Valet", aún en posproducción, sino que encarnaron los papeles de madre e hijo. En la publicación, el ganador del Oscar asegura que fue un honor trabajar con ella.

El actor mexicano, recientemente reconocido con el Premio Oscar, compartió un vídeo en redes sociales en el que puede apreciarse un detrás de cámaras de la producción de "The Valet", una comedia romántica, dirigida por Richard Wong, que se estrenará este año. En él, aparece una Carmelita Salinas personificada, pues puede apreciarse con una cabellera mucho más clara que la que acostumbraba usar.

Salinas y Derbez se encuentran tomados de las manos, mientras la actriz expresa la gran estima que guarda por el actor de "CODA" (2021): "Lo quiero mucho y entrañablemente".

La actriz no pudo contener las lágrimas al recordar que existía otro vínculo que la mantenía cercana al actor, la gran amistad que sostuvo con su madre, Silvia Derbez.



"Porque además su mamá fue una gran amiga mía", expresa conmovida. A lo que el actor responde con un "Ay, Carmelita" y un fuerte abrazo de agradecimiento.

"We love you, te queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros, no tengo palabras para agradecértelo", dice Eugenio mientras sostiene las manos de Salinas.

Al final del vídeo, Carmen comparte un deseo, el volver a reunirse todas y todos los que se encuentran ahí, Eugenio refrenda y asevera que así será.

