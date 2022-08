Emiliano Ugarte, el joven actor de doblaje que será biólogo marino

El nombre de Emiliano Ugarte por sí solo no dice mucho, pero seguramente su voz es todo lo contrario. El sonido que generan sus cuerdas vocales puede escucharse como Aquaman preadolescente, como el mejor amigo del superhéroe Shazam y dando palabra a Deep, el pulpo, en la película homónima.

Pero a sus 18 años, este actor, que comenzó en el mundo del doblaje desde pequeño, quiere que esta actividad permanezca como hobby, por ello ha decidido estudiar biología marina en Baja California.

Es, de cierta manera, como tener una relación con el personaje marino de DC Comics, uno de sus favoritos en la vida real.

"No puedo dejar el doblaje, me gusta mucho, pero ahora ando enfocado en los estudios, la universidad; ahora que se hicieron grabaciones a distancia por esto de la pandemia nos vino bien, porque podemos hacerlo desde donde estemos con cierto equipo", dice.

"Me gusta mucho la biología marina, por eso ahora ando acá, apenas viendo cómo está todo, pero la verdad, era lo que quería, quiero estar en esto", agrega.

Emiliano procede de una familia de especialistas en doblaje: su papá es Víctor Ugarte, la voz latina de Harry Potter en la saga fantástica, sobrino de Xóchitl Ugarte, Misty en "Pokémon", y de Gaby Ugarte, Número 3 en “KND: Los chicos del barrio”.

Su más reciente participación en el mundo audiovisual es en “Las leyendas: el origen”, estrenada esta semana en ViX+, donde interpreta a Finado, la calaverita de azúcar que junto a Moribunda, ha aparecido como descanso de comedia en la saga fílmica.

La nueva entrega indaga, precisamente, en los inicios de estos personajes, diseñados hace casi dos décadas por el cineasta Ricardo Ortiz.

"Cuando vi la Nahuala (‘La leyenda de la Nahuala’, 2007) me dio miedo, pero me encantó, luego todos fueron evolucionando. Ahora esta grabación la hice hace dos años, tenía yo una voz más pequeña. Cuando hicimos otras grabaciones después, ya me costaban trabajo los agudos", cuenta divertido.

"Cada semana he llegado a tener tres o cuatro grabaciones", dice acerca de su carrera.

No le gusta decir que se dedica al doblaje, pero aclara que eso se debe a su preferencia por mantenerlo como algo personal.

"Sólo a veces me escucho, no me gusta, pero luego la curiosidad gana, luego en cada película ya me desvío de la historia y escucho el trabajo de los demás", apunta.

"Mis amigos sí saben, pero a veces no les digo qué hago, sino hasta que ven una película y me preguntan si soy yo (risas). También sé que si alguien me oye con mi voz normal, quizás no me reconozca, porque hago una para el personaje, que no necesariamente es la mía", expresa.

Emiliano espera dos estrenos de los que por contrato no puede decir nada.