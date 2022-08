Elvis Presley vivió el amor y el odio por parte de sus fans en México cuando circuló una versión que lo dejaba muy mal parado en este país, donde había recibido apoyo y amor incondicional, sin embargo, la actriz mexicana Elsa Cárdenas, que trabajó con él en la película “Fun in Acapulco” lo defendió y aseguró que lo que se dijo entonces sobre el artista era falso, pues Elvis era un hombre “encantador”.

A finales de los 50, la prensa en México reportó que las radiodifusoras habían destruído los discos del rockero, pues ya no se transmitiría más de su música después de que Elvis había insultado a las mujeres mexicanas.

Supuestamente, el artista estadounidense había asegurado que prefería besar a dos mujeres negras que a una mexicana, esto se replicó en la prensa de entonces y provocó que parte del público iniciara un boicot en contra del llamado “Rey del rock and Roll”.

La estación Radio Éxitos, que solía transmitir música juvenil, incluídos los temas de Presley, fue clara desde un principio: No más música de Elvis, por lo que en enero de 1958 se informó que el boicot continuaría, a pesar de que algunas personas pedían, a través de llamadas telefónicas, escucharlo de nuevo.

“Hace unos días Radio Éxitos tuvo que pedir prestado, a otra difusora, un disco de este artista que fue insistentemente solicitado. El locutor hizo la aclaración de que todos los discos de Elvis eran destruídos y que solamente por esa ocasión, y “en virtud del caso, se tocaría un número de este cancionista de rock and roll”, reportó EL UNIVERSAL.

Elsa Cárdenas tuvo momento de sinceridad con Elvis

Elsa Cárdenas, que por su talento y dominio del inglés trabajó en Estados Unidos, vivió la experiencia de trabajar con uno de los hombres más deseados de entonces, Elvis Presley, con quien compartió la pantalla grande en la cinta “Fun in Acapulco”, donde por cierto Elvis la besa en los labios.

En una entrevista, que este diario le hizo a la actriz en 1964, Elsa recordó lo bien que la pasó cuando trabajaron juntos.

“Yo he tratado mucho a Elvis y puedo decir que es un muchacho encantador”.

Sobre la polémica que el rockero tuvo en México tras sus polémicas declaraciones negativas sobre las mujeres, Cárdenas lo defendió y compartió que hablaron sobre el asunto y él se mostró muy desconcertado por lo que se decía en la prensa.

“Él personalmente dijo que no sabía de dónde provenía ese infundio que se propagó en México, que en ciertas declaraciones que se le atribuyen dijo -que él prefería besar a dos mujeres negras que a una mexicana- cosa que afirma el actor es totalmente falsa en primer lugar, porque nunca lo dijo y en segundo lugar, porque si lo hubiese dicho sus agentes de publicidad no hubiesen permitido que se publicara”.



Aguirre, que siempre impactó con su belleza y con esos ojos verdes de encanto, compartió que vivió un momento especial con Elvis en uno de los descansos mientras filmaban juntos en Hollywood, ella era su “leading lady” y donde pudo constatar su sinceridad cuando lo cuestionó.

“Puedo afirmar que en esa ocasión pude constatar que Elvis hablaba con sinceridad. Dijo que ‘podría tachársele de tonto ¡pero no tanto sabiendo que en México tiene muchísimas admiradoras’”.

Entre Elvis y Elsa, un amor que no pudo ser

Elsa admitió que Elvis fue amable y galante con ella, tanto que la prensa llegó a pensar que entre ellos había surgido un romance, pero esto nunca ocurrió, pues ella estaba comprometida con el cineasta Budd Boeticher.

“Admirablemente bien, charlaba animadamente conmigo y en muchas ocasiones tuvo atenciones que hicieron que se dijera que yo tenía un romance con él”, contó Cárdenas.

Eso sí, Presley fue detallista con ella y no pasó desapercibido en aquel tiempo, lo bien que se veían juntos.

“En varias ocasiones me mandó flores en mi camerino, en cierta ocasión una linda caja con chocolates ¡pero eso lo hizo como mi compañero y nada más! Además él sabía que estaba comprometida formalmente con el productor Budd Boeticher, así es que siempre se mostró afable y respetuoso conmigo”, expresó la actriz, quien tenía una opinión muy positiva sobre la forma de ser de Elvis.

Elsa aseguró que el cantante era como “un niño grande” con detalles muy especiales, pues aunque estaba considerado en Hollywood como un ídolo sagrado, no dejaba de ser un muchacho sencillo con la vanidad propia del que ha triunfado.

La mexicana confesó que en un principio tenía un poco de miedo de trabajar con Elvis por tantas cosas que se dijeron sobre él.

“Al principio, te confieso, que tuve un poco de miedo , pues se dicen tantas cosas de él, pero después ya con el trabajo y el trabajo diario, logré perder totalmente el miedo y considerarlo simple y sencillamente como un compañero y nada más”.



En ese tiempo, Elvis tenía una lujosa casa rodante que sorprendió a Elsa Cárdenas, pues eso era un botón de muestra del éxito que “el rey del rock” estaba teniendo.

“¡Fíjate que es dueño de nueve carros de lujo y tiene una camioneta que es una pequeña casa rodante, pues tiene televisión, radio, cantina, y una especie de living rooom”, relató.

Dicha propiedad tenía además una biblioteca con obras de filósofos y moralistas como Bacon y Bergson, pues a los 26 años, a Elvis no le gustan leer libros policíacos o cómicos, más bien le estaba tomando amor a la lectura seria.

Elvis canta en español "Guadalajara"

En la cinta “Fun in Acapulco” (El ídolo de Acapulco) Elvis interpreta a un hombre que ama México y canta temas muy mexicanos en español.

El estadounidense nunca pisó México, a pesar de que la película se desarrolla supuestamente en este puerto mexicano. El elenco, integrado por Elsa Cádenas, como única mexicana, sí vino algunos días a tierras aztecas, pero él no, así lo reportó la prensa de la época, también señalaron que en ciertas escenas se usó un doble de Elvis.

A pesar de la deficiencia en su acento, Presley cautivó a sus fans cuando cantó en español “Guadalajara”, de Pepe Guizar, y “Marguerita”; además, el disco Fun in Acapulco incluyó temas relacionadas con la cultura mexicana,como "El toro", "You Can't Say No in Acapulco" y "The Bullfighter Was a Lady".

Elvis Aaron Presley fue un cantante, compositor y actor estadounidense, considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. El 16 de agosto de 1977 fue reportado su fallecimiento por el consumo de drogas prescritas.

