El show con el que Televisa busca ganar dinero

Varios proyectos se espera que lleguen a Televisa próximamente y uno de ellos buscará ser la competencia de Cuídate de la cámara que actualmente transmite el canal Sony y que es presentado por Edy Smol. Nos dicen que este es un show que Televisa hace en absoluto secreto pero busca tener a un especialista en moda y a un gran panel que colaborará en cada emisión. Lo que se quiere es que a través de este show se presenten grandes marcas de ropa y accesorios, lo cual significaría una gran entrada de dinero a la producción, como lo hace desde hace varios años Cuídate de la cámara, en el que tienen patrocinadores de las más exclusivas marcas de lujo.

Quieren regresar Black and white

Hace 16 años el programa Black and white salió del aire tras tres años de éxito. Sin embargo, uno de sus integrantes está muy interesado en que regrese el show. Desde hace algunos meses Perico Padilla uno de los integrantes del show en el que también participaba Rafa Valderrama y Omar Chaparro ha pedido a Memo del Bosque (productor original del show) que regrese el programa. Al parecer, Del Bosque no le ha dado el sí, lo cierto es que de aprobarse el programa, no contaría con la participación Chaparro, quien desde hace algunos años vive en Los Ángeles, California en su faceta de actor.

Arath revela su secreto para el amor estable

Arath de la Torre no se enamora de sus coprotagonistas porque su esposa Susy Lu le pega. El actor respondió con humor a la pregunta de cómo él y su esposa han podido ser una pareja estable. “Me pegan, (risas) más vale portarme bien”, dijo Arath, a lo que su esposa comentó: “No, no es cierto yo no le pego ni nada, trabajo es trabajo y así tiene que ser”. Pero el actor continuó con la broma, “En el cine porno que voy a empezar a hacer, ahí si lo estamos discutiendo”.