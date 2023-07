Jenna Ortega es una de las jóvenes actrices que más importancia ha cobrado en los últimos años. A sus 20 años se transformó en toda una referente dentro del mundo de la actuación y su protagónico en la exitosa serie ‘Merlina’ le valió un salto enorme de fama y prestigio como actriz dentro del ambiente.

En la actualidad, la actriz norteamericana se encuentra en un nuevo proyecto audiovisual que se suponía podía retrasarse debido a la huelga de SAG-AFTRA y de los escritores de la WGA. Sin embargo, hubo una buena noticia para Jenna Ortega y seguramente también para todos sus seguidores.

El nuevo proyecto de Jenna Ortega

En medio de la huelga de SAG-AFTRA, muchas producciones de Hollywood se han detenido y han quedado congeladas. El tenso ambiente parece que se mantendrá pero de todas maneras esta semana hubo un detalle que no pasó por alto. La huelga dejó exentas de sus reglas a unos 39 títulos que podrán continuar con su trabajo.

Entre los motivos de esta particularidad es que se trata de producciones independientes por lo que títulos como ‘Dust Bunny’ y ‘Mother Mary’ sigue con su rodaje. En este marco, aparece la actriz Jenna Ortega que se encuentra embarcada en una nueva película llamada ‘Death of a Unicorn’, producción que comparte con el actor Paul Rudd.

Si bien no hay muchas precisiones sobre la película ‘Death of a Unicorn’, si se supo que tendrá como director al reconocido Alex Scharfman y que Paul Rudd y Jenna Ortega interpretarán a un padre y su hija. El filme será rodado en Hungría y al ser una producción independiente no será alcanzada por la huelga de SAG-AFTRA.