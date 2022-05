El CD regresa por primera vez en el milenio

Un adolescente llega a casa con el nuevo disco de su artista favorito. La espera para tenerlo entre sus manos fue larga y abrir el empaque con cuidado es crucial para no dañar el material. Aunque lo pareciera, esta no es una escena de los años 90 y no se trata del nuevo disco de Michael Jackson. Es la época actual y la música de artistas como los surcoreanos BTS y la británica Adele.

Por primera vez en 20 años, en 2021 hubo un crecimiento a nivel global en los ingresos del mercado físico de 100% de ganancias de la música grabada, representó 19.2%, pero su aumento respecto al año anterior fue de 16.1% en forma general, según cifras del IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica).

“Esto se debió en parte a una recuperación en el comercio minorista físico que se vio muy afectado durante el año 2020 por la pandemia de Covid-19, señala el reporte global 2022.

También lee: En Cannes ovacionan sátira contra el capitalismo

Los ingresos por discos compactos, en específico, crecieron por primera vez en el milenio con particular fuerza en Asia, de donde proviene la boyband más fuerte del momento, BTS, que sin necesidad de apostar por el mercado físico (ganaron el récord Guinness por ser el grupo con más reproducciones en la plataforma Spotify) lo aprovechan. En la primera semana de junio su álbum triple Proof saldrá a la venta con 48 canciones en CD —la edición digital tendrá 35—.

Que Adele vendiera más de 898 mil copias de su álbum 30, de acuerdo con la revista Rolling Stone, también ayudó a mejorar los números del disco compacto.

Sergio Arbeláez, director de la Feria de Música para Profesionales, FimPro, considera al formato como producto de colección para los fans: “BTS es una de las bandas que más puede hablar de comunidad y compromiso de sus fans, Occidente aún está rezagado en entender el potencial negocio del fandom. Nuevamente los formatos físicos en este momento tienen valor más allá de la música, es algo simbólico”.

La nostalgia y el fanatismo son clave. Mientras algunos apuestan por estrenar sencillos digitales, en 2021 ABBA lanzó una colección con sus nuevos temas “I still have faith in you” y “Don’t shut me down” disponible también en físico, etcétera.

Además, si bien el streaming es buena fuente de ingresos que reúne gran número de catálogos, con la cancelación de conciertos por la pandemia, se hizo más evidente el reto de las plataformas en su relación con los artistas independientes, detalla Arbeláez.

“Como respuesta algunos fans empiezan a ver otras formas de consumo en apoyo a los artistas y creo que eso es uno de los fenómenos que pudo afectar este crecimiento”.

También lee: Nodal elimina el último tatuaje que tenía de Belinda

Números nacionales

De acuerdo con Guillermo González King, director general de Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon) y representante de IFPI México, en el país todavía se compran tanto discos compactos como vinilos, por ello se siguen contabilizando las ventas para las certificaciones: “Esto contribuye para alcanzar los diferentes niveles de certificación, al igual que el streaming, los downloads y el videostreaming”.

Arbeláez señala que, en el mercado mexicano, el CD subió sus ventas 46.6%, que equivale a 4.9 millones de dólares (mdd); el formato vinil, 53.4%, que equivale a 2 mdd, comparado con 2020.

“Si bien los mexicanos privilegiamos al streaming como el principal formato de consumo de música, reflejo de la fuerte adopción de esta tecnología, el crecimiento en las ventas físicas indica que continúa existiendo demanda”, ahonda.

El reporte del IFPI, además de destacar el papel del formato físico, señala al streaming como el gran ganador en la música, que continúa su crecimiento desde 2005 y fue el más alto de los formatos en 2021 con 24.3% de crecimiento global.

UN LARGO CAMINO

En los 80 surgió el CD; las primeras grabaciones fueron de música clásica.

PIONEROS DEL FORMATO



“The visitors” del grupo ABBA, lanzado en 1982, se considera como de los primeros álbumes que se estrenó en este formato.

EL REY DE LA INDUSTRIA

Ante el boom del CD, la industria lo tomó como el formato oficial. Surgieron reproductores como el conocido “discman”.

FORMATO SE TAMBALEA



Con la popularización de Napster, en el año 2000 —servicio de descarga de música en mp3 vía Internet— las ventas del CD bajaron.

COMPETENCIA MAYOR



Servicios como iTunes (2001) y Spotify (2009) ayudaron a cimentar las bases del streaming, actual rey dentro de la música.

ADELE LE DA NUEVA VIDA



La más reciente producción de la británica (30) vendió más de 898 mil copias en CD, dándole un nuevo respiro al formato.