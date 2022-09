Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey se sometió a un tratamiento estético

Edwin Luna, el vocalista de la La Trakalosa de Monterrey reveló en entrevista que se sometió a un tratamiento estético sencillo para sentirse más cómodo.

En esta ocasión se trató de un injerto de cabello tanto de la parte trasera de su cabeza como de enfrente: “Fue algo súper rápido, súper práctico. Lo que hice fue corregir el techo porque estaba quedándome sin plantitas y me puse un poquito más” dijo a “De primera mano”.

No es la primera vez que el artista se somete a un proceso para verse mejor ya que incluso tiene dos cirugías estéticas: una liposucción, cirugía en la cual se retira la grasa para mejorar la apariencia corporal y también una operación en la nariz que tuvo desde que era niño.

Lee también: Karely Ruiz se suma al club de Galilea Montijo y lanza fuerte declaración sobre su orientación sexual

"No me puse implante de cuadritos. Me puse a dieta y sí me quitaron algo de grasita. Pero que me haya puesto placa muscular no o que me lo hayan definido, pellizcado los músculos, tampoco; lo diría", expresó.

El intéprete de “Préstame a mi padre” agregó que se sorprendió con el nuevo tratamiento ya que pensaba tenía las entradas en la cabeza más pequeñas: "Pensé que mis entradas eran un poquito más chiquitas y cuando me raparon dije '¡ah, caray!' Si me hace falta bastante cabello".

De acuerdo con el portal “Medline Plus” durante el procedimiento se retira una tira de cabello con ayuda del bisturí y posteriormente el cuero cabelludo se cierra con pequeñas suturas.

Lee también: Andrés García se debilita, dice que ya no puede caminar

Antes esto, el cantante contó que en su recuperación le ha costado no tocar esa parte del cuerpo debido a que le da comezón: “Me ha costado bajarme la inflamación. Me está saliendo costra y me siento bien raro porque no me puedo palpar hasta después de los siete días”.

Por el momento su cabellera se ve como si fuera un tatuaje, sin embargo, esto crea la ilusión como si se le viera un poco más de cabello.

A través de su Instagram, Edwin contó que mañana 1 de octubre arrancará con las actividades de la banda y se presentará próximamente en Veracruz, asimismo aprovechó para mandar felicitaciones a los ganadores del Latin Billboard 2022.