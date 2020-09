Danny Trejo: Estoy feliz de ser quien soy

Al plasmar su vida como parte del documental Inmate #1 the rise of Danny Trejo, el actor quería darle esperanza a los jóvenes y adultos que están en prisión.

Quería mostrar, además, que no importa en dónde empiezas, sino en dónde terminas.

Reconocido en la industria hollywoodense por interpretar personajes como Machete en la cinta de Robert Rodriguez, Danny pasó por una etapa difícil antes de dedicarse a la actuación a partir de la década de los 80.

Inmerso en un mundo de delincuencia, robo a mano armada y drogas, terminó cumpliendo una sentencia en la Prisión Estatal de San Quintin, vida que ya dejó atrás, y, al ser un ejemplo de superación, si bien no se ve a sí mismo como un modelo de vida, piensa que la gente sí lo hace y está orgulloso de ello.

“No puedo arrepentirme de lo que hice, creo que mi vida me hizo lo que soy hoy y estoy muy feliz de ser quien soy”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Pienso que las cosas por las que pasé y quien fui me hacen quien soy, así que no importa dónde comiences, sino dónde terminas”, agrega.

Además de seguir la historia desde su infancia, el documental, de casi dos horas, muestra a la celebridad actual (76 años) interesada en acercarse y ser mentor de quienes hoy son adictos.

Pensando en quienes se siguen encaminando hacia el crimen, sobre todo en países como México, el actor de ascendencia mexicana les tiene un mensaje:

“Lo que le diría a los jóvenes es que en el camino en el que están, he estado yo y es un callejón sin salida”, sentencia.

