Common Law, la razón por la que la victoria de Depp sí sienta un precedente legal, explica abogada

El juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard estuvo rodeado durante siete semanas de aplausos, burlas y críticas de la audiencia mediática a la que estuvo expuesto. Ahora, tras el fallo de la corte en Estados Unidos que dio la razón a Depp sobre la demanda por difamación que presentó contra su exesposa ha dividido opiniones entre los que consideran que este puede ser un precedente negativo para las mujeres que quieran denunciar violencia doméstica y quienes aplauden que Depp haya recibido justicia tras ser difamado.

La abogada Adriana Ríos, directora General y fundadora de Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos Humanos, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL por qué este caso sí sienta un precedente inicialmente en el sistema legal de Estados Unidos, debido a una tradición jurídica que los rige, creada en Inglaterra desde 1066.

“En el caso de Estados Unidos e Inglaterra recurren a un sistema que se denomina Common Law, basado en precedentes y razón, por lo que toman en cuenta todos los argumentos que vierten los implicados alrededor del señalamiento”, dice Ríos.

El sistema Common Law contempla el convencimiento porque está basado, primordialmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales, en contraste con los sistemas de Derecho Civil como el de México, donde la principal fuente de Derecho es la Ley.

“Su sistema se basa en sistemas de razón por eso las evidencias, los argumentos y eso de qué parte fue más convincente frente al jurado valiéndose de la percepción social porque no hay una ley tajante que aplicar, sino de convencimiento”, explicó la abogada.

“Nosotros frente a una denuncia de difamación recurriríamos primero a lo que dice el código por la vía civil. Dictaminaríamos qué dice la conducta de acuerdo al código, si lo tiene y si no lo tiene entonces no es un delito, aunque parezca”, agregó.

En el caso de Estados Unidos no sucede en primera instancia así, por eso vemos películas en las que los abogados ponen cierta teatralidad al momento de presentar y convencer al jurado de quién tiene la razón, porque no hay un tipo penal que de inicio se tenga que aplicar, sino basándose en la jurisprudencia.

La abogada explica que en el caso de Depp y Heard los juristas seguramente recurrieron a otros casos de difamación para complementar la evaluación que se sustentó en las pruebas que ambos actores presentaron y así tomaran su juicio como referencia para futuros casos similares.

“Para enriquecer sus normas recurren a otros casos que tengan previos, estas normas van a ser como complemento de ese precedente, por eso en la parte jurídica sí va a servir de precedente la resolución de este caso en el futuro”.

Aunque en aquel país también tienen un sistema legislativo, jerárquicamente se aplica primero la jurisprudencia basada en este sistema en el que los legisladores emiten principios y reglas que se van adoptando en la medida en la que se vayan interpretando y aplicando por las cortes, por lo que el caso de Johnny y Amber contribuirá a la construcción de nuevos principios, según explicó la abogada.

Otros precedentes sociales

Algunas organizaciones feministas han señalado que esta resolución es un retroceso al movimiento #MeToo, que busca animar a las mujeres a denunciar a sus agresores. Ríos acepta que en este juicio hay un tema de abuso doméstico que no debe subestimarse, pero la resolución en este caso no tomó en cuenta las acusaciones de violencia porque intentaba resolver sólo el tema de la difamación.



“Al final la corte no termina diciendo que todo lo que dijo Amber no es cierto, sino que estas afirmaciones que hizo ella causan un perjuicio a la imagen de Johnny Depp”.

El daño que ha hecho Amber Heard a la lucha contra la violencia hacia las mujeres es imperdonable. Usó el movimiento #metoo para manipular y hacer daño. Gracias a ello ahora van a creer menos a las mujeres que verdaderamente sufren de abuso y lo denuncian. — Miss Cru (@andrea_cru) June 1, 2022

Chicas, se sentenció que Johnny y Amber se difamaron mutuamente y bajó ningún punto se probó que él era la victima y ella la victimaria. Que no ganen la narrativa solo para tirarle tierra al movimiento feminista y ser misóginos sin culpa. — Florencia María (@flortundis) June 1, 2022

No se debe dejar de lado que, tanto en Estados Unidos como en México, los índices de violencia contra la mujer son alarmantes. En 2020 se hizo un registro de las llamadas a Línea Nacional de Violencia Doméstica de EEUU, que arrojó el dato de que cada minuto 24 mujeres sufren violencia física por parte de su excónyuge o exnovio en todo el país, lo que corresponde a aproximadamente 12 millones de mujeres al año.

El veredicto de los jueces también deja una huella para la cultura de la denuncia que durante muchos años ha sido intimidada.

"Todas las víctimas lo pensarán dos veces antes de presentarse y buscar una orden de restricción o contarle a alguien sobre cualquier abuso que estén experimentando después de esto”, señaló Michele Dauber, profesora de derecho en la Universidad de Stanford y activista contra la agresión sexual.

Por otro lado, se celebró que públicamente se le diera la razón al también productor sobre su argumento de que lo habían señalado de algo injustamente.

Johnny se ha convertido en una especie de representante de los hombres que sufren violencia doméstica, pues durante el juicio presentó varias pruebas en las que él también fue víctima de Amber de algunos abusos y violencia. Ambos se agredieron.

Johnny Depp gana juicio a Amber Heard: por enésima vez, se demuestra que la violencia no tiene género, y que muchas mujeres aprovechan las ideologías hegemónicas del momento para difamar y perseguir a hombres inocentes. — Agustín Laje (@AgustinLaje) June 1, 2022

“No se niega que los hombres también sufren violencia, pero si hay una causa de género, hay muchos estudios y estadísticas donde sí hay una violencia marcada hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres”, apunta la abogada Ríos.

Ante este precedente surge una reflexión sobre la responsabilidad de señalar a alguien de un delito grave y la importancia del principio legal de presunción de inocencia que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito.