Luis revisó su bandeja de correos, quedó impresionado al leer que Coldplay pedía contactar con “Huillo” para tocar en uno de sus conciertos en México, una canción, misma de la que mandaron un link, pero no fue hasta que revisó de nuevo, que el padre del niño supo que la pieza era la escrita por su hijo de 12 años.

“‘Huillo’ puede acompañar cualquier canción y más de su banda favorita, pues tiene un oído absoluto (capacidad de identificar, al momento de escuchar un sonido, las notas musicales que le corresponden sin necesidad de recurrir a una referencia auditiva previa)”, dice para EL UNIVERSAL, Luis Vázquez Urrutia, padre de Luis Noel, el niño que se hizo viral a los seis y a los 12 años por tocar con Coldplay.

Luis Noel, “Huillo”, fue diagnosticado con autismo a los cuatro años y para su padre fue un gran impacto. “Ahí empezó este viaje familiar. Sobre todo apoyándolo. De las cosas muy importantes fue aceptarlo (la situación) como familia. Mi esposa me comentó y yo tardé en aceptar. No es tan fácil, porque uno no sabe. Ves muchas películas y dices ‘no puede ser’, pero decidimos informarnos para ver qué teníamos que hacer”.

El concierto que lo cambió todo

Desde su primer año de vida, el niño se sintió atraído por la música, por los sonidos y tras su diagnóstico, la familia lo llevó a distintas terapias para ayudarlo en su socialización siendo hasta que tuvo contacto directo con la música y los instrumentos que sus padres observaron una mejora en su destreza.

“El concierto de Coldplay, en 2016, decidimos llevarlo al concierto”. Como padres fue una decisión difícil, relata que estaban “asustados con el tema del autismo, (dudas sobre) que no pueden ir, de que para empezar su edad o porque había mucha gente o que muchas luces o el ruido y que ellos no pueden y que muchas cosas”, narra.

Pero al final tomaron la decisión de ir, pues ya era su banda favorita, y uno de los motivos fue que la agrupación no viene a México tan seguido. El resultado de ese concierto fue un video que se hizo viral donde el niño, de entonces 6 años, y su padre se muestran conmocionados hasta las lágrimas por presenciar el momento.

Cuando Luis se enteró de que Coldplay venía a México comenzó a realizar videos donde el niño tocaba y mandaba mensajes a "sus Coldplay", como les dice, como una forma de llegar a la agrupación y tiempo después fue que los contactaron.

"Hicieron que todo fuera mágico. Todo lo hicieron para qué él estuviera a gusto y contento", relata. Todo el tiempo estuvieron atentos a que tanto en el ensayo como en el concierto, Huillo pudiera sentirse cómodo. Para sorpresa del mismo Cris y del padre, él hizo su acto de manera profesional y muy tranquilo.

Música como terapia

Las clases de música comenzaron como terapia y hasta ese momento “Fue que empezamos a ver que iba mejorando su comunicación. Él estuvo haciendo ciertas cosas (en la música) trabajando con gente, haciendo videos o participando en causas, todo enfocado a seguir pasando el mensaje de que nosotros buscamos de crear más conciencia sobre el autismo, y si se puede conseguir inclusión, qué mejor”.

Huillo gusta de conocer nuevos instrumentos, ya toca el piano y comienza con la guitarra, pero ha mostrado interés en la armónica y la viola. Su padre es quien sube contenido a redes sociales donde el niño interpreta sus canciones.

Como padres no ha sido fácil el camino, pues en estos años Luis ha tenido conocimiento de familias que tienen encerrados a sus hijos que tienen TEA. "Es un poco feo ver cómo está la situación. Hay niños que no salen de su casa. Hay papás que los amarran. Papás que se divorcian. Pero bueno, siempre tratamos de pasar la parte bonita de esto. Sigue siendo complicado al final del día, o sea, sigue siendo complicado en nuestra sociedad".

Comenta que su deseo es que todo lo que hace Huillo sirva de ayuda para un futuro. Poner su "granito arena" y que tratan de hacer lo mejor para todos.





“Hola viejo amigo, espero que entiendas, ser diferente está bien…”, canta

“Hola viejo amigo, espero que entiendas, ser diferente está bien…”, dice "Different is Ok", tema que Coldplay solicitó tocar con él y una de las canciones del joven talento regiomontano que escribió con ayuda de su papá.

"La verdad. Para mí es un himno (la canción) y es un mensaje, para ayudarle a mucha gente", dice con voz entrecortada, Luis.

El pequeño espera recibir apoyo en su próximo EP que saldría en verano. "Sus canciones siempre hablan de la amistad".

Sandra Patricia Alonso Nava, Luis Vázquez Urrutia y Salvador Vázquez Alonso, son los padres y hermanos del artista mexicano, respectivamente, y han apoyado al niño en lo que es su comienzo en el mundo artístico las redes sociales; han viajado desde Poza Rica, Veracruz, donde radican, hasta la Ciudad de México y Monterrey, de donde comparte lugar de nacmiento con su madre y su pequeño hermano de seis años.

¿Qué son los trastornos del espectro autista (TEA)?

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.

Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde.

Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 160 niños tiene un TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.

