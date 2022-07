Claudia Álvarez hace serie con mucho “asco”

A Claudia Álvarez no la detiene el embarazo, la actriz ha destacado porque a pesar de haberse convertido en madre y esposa desde el año 2016, no deja de trabajar y emprender nuevos proyectos. Junto al productor y empresario Billy Rovzar acaba de tener este año a los mellizos Clío y Billy, pero mientras aún estaba en espera de su llegada, aceptó el reto de rodar una serie para streaming protagonizada junto a Marcus Ornellas. No la pasó nada bien, según acepta, pero hoy está contenta de haber logrado ambos retos. “Estaba con ascos, con vómitos, como actriz el controlar todo esto que te pasa en la revolución hormonal de un embarazo fue muy duro”, confesó Álvarez.

Alex Speitzer “discute” con Mon Laferte

Alejandro Speitzer amenazó con asistir a uno de los conciertos de la chilena Mon Laferte, esto después de que ella expusiera un videoclip en su primer concierto de la nueva gira 2022 donde aparece el actor de 27 años. Juntos protagonizan una escena en la que son una pareja teniendo una fuerte discusión, esto es parte de uno de los preludios del espectáculo teatral que conforma el show de la intérprete. “Que gusto haber coincidido contigo y sumarme al inicio de tu gira mundial. Queda pendiente mi visita a tu concierto”; escribió Speitzer, quien entusiasmó con el anuncio a varias fans y algunos famosos como el actor Beng Zeng y el director Manolo Caro.



Foto: Instagram



Yordi se frustra por no tener a Kuno Becker

Mucha frustración Yordi Rosado cuenta el momento en el que perdió la oportunidad de entrevistar a Kuno Becker. El conductor recuerda la ocasión en la que ya tenía fecha pactada para efectuar la plática con el actor de “Gol” cuando a la mera hora ya no se realizó, sin embargo, comenta que no pierde las esperanzas de que algún día esto se pueda hacer realidad y ambos puedan sentarse a charlar. “Es una persona muy interesante”, dice el conductor.



Foto: Instagram

