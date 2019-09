"Yo soy Rocky antes del café y Rambo después del café": Sylvester Stallone

Sylvester Stallone se le ve fuerte a sus 73 años, asertivo y lúcido en sus respuestas con la prensa mexicana.

El actor presentó la nueva película "Rambo: The Last Blood" en México, país que aborda en la historia que él coescribió con Matt Cirulnick.

En ella se desarrolla la vida del personaje icónico de los 80 quien debe de luchar contra una banda de delincuentes mexicanos, relacionados con el narcotráfico y la trata de personas.

“La historia es universal, no de una región, pasa en todos lados, cada uno debe saber que tan importante es la familia, por la que morirías. No es sobre guerra, no es sobre otros temas, esto es algo muy personal. Rambo finalmente tiene una familia se dio cuenta que la guerra le hizo perder el tiempo, ahora quiere cuidar de esta familia”.

La cinta se estrena el 20 de septiembre en México. Para el actor, era necesario rescatar a su personaje no por un asunto económico, sino porque considera que todo actor que ha interpretado a un icóno quiere revisarlo al tiempo, pues además poseen algo de sí mismo.

“No es fácil ser Rambo. Yo soy Rocky antes del café y Rambo después del café”, contó.

“Creo que todos los actores tienen un cerebro inusual, ponen en su memoria las experiencias que necesitan esos personajes, yo he vivido mucha violencia en mi vida. Algunas veces es difícil: yo entiendo esta especie de soledad y enojo, lo controlo, pero vivirlo tanto tiempo te das cuenta que eso no se va del todo”, dijo.

Adriana Barraza interpreta a una abuela que vive acompañada de su nieta y Rambo en una finca de Arizona. La actriz mexicana dijo que cuida a sus personajes y que este simplemente vive la consecuencia de la violencia en México, algo que nadie podría negar.

“Claro que duele (la violencia y trata de personas), mientras sea una realidad. Desde que leó el guión, cuando se presenta este grupo antagonista de mexicanos. Pero también están los personajes como el mío y Gabriela (su nieta en la historia) que son mexicanos dignos”, aclaró .

al