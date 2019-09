Tom Holland recibe consejo de Downey Jr. para no ser un "imbécil"

Puede que los días de Spider-Man dentro del Universo Marvel hayan llegado a su fin, pero Tom Holland aún tiene frescas las enseñanzas que su gran mentor Iron Man le dio cuando entró a formar parte de los Avengers. Éstas son las sabias palabras que le transmitió Robert Downey Jr. al joven actor.

Ahora que el Hombre Araña ha vuelto a control absoluto de Sony, y Marvel Studios ya no producirá sus películas, el futuro se presenta incierto para Holland. El actor seguirá siendo Spider-Man, pero se desconoce cuándo volverá a ponerse el traje. Pero en medio de tanto caos, se ha tomado un descanso para pasar un buen rato con su amigo Downey Jr.

Holland ha compartido unas fotos en Instagram en la que ambos actores demuestran que son buenos amigos dentro y fuera de la pantalla. Y en el Fan X 2019, el interprete también dio una idea de lo mucho que aprendió del veterano actor que interpreta a Tony Stark.

"A veces no necesita pedir consejo, puedes mirar hacia atrás y observar a las personas que admiras", comenzó Holland su discurso en el evento. "Lo sorprendente es que Robert es indiscutiblemente la estrella más famosa del planeta. La estrella de cine más grande del planeta, ¿sabes? Y aun así siempre llega temprano, conoce el nombre de cada miembro del equipo, siempre se sabe sus diálogos... Es profesional, es amable, se preocupa".

"Un día estaba enfermo en el set de rodaje, y aún no nos conocíamos, pero me dijo 'ven a mi caravana y te sentirás mejor'", continuó el actor con cierta nostalgia. "Él me habló y me acogió bajo su ala. Entrar al Universo Marvel es desalentador, es un proceso largo. Quiero decir, estar delante de 5 mil personas no es algo que normalmente haces. Lo que aprendí de él, de Chris Evans, de Scarlett Johansson, es que estar en la cima no significa que puedas ser un imbécil".



Tal y como explica Holland, entrar en una franquicia como el UCM es quizás uno de los pasos más importantes que un actor puede dar ahora mismo. Pero como diría Tío Ben, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", y las estrellas no deben olvidar que, ante todo, son humanas. Porque, al fin y al cabo, son un ejemplo a seguir para mucha gente.

