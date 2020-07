Ryan Gosling y Chris Evans, en cinta dirigida por los hermanos Russo

Ryan Gosling y Chris Evans serán los protagonistas de "The Gray Man", una película a la que Netflix destinará 200 millones de dólares, el mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de la plataforma.

El thriller será dirigido por los hermanos Russo, que rompieron récords históricos de taquilla con "Avengers: Endgame" y, de acuerdo con la prensa especializada en Hollywood. podría convertirse en una nueva franquicia para el gigante del "streaming".

Según una exclusiva del diario Deadline, Netflix considera este proyecto como "el inicio de una franquicia al nivel de James Bond" y su trama se basará en una novela publicada por Mark Greaney en 2009.

El personaje de "Gray Man" (hombre gris) es el de un exagente de la CIA llamado Court Gentry que trabaja como asesino por encargo.

Se espera que Gosling repita en ese papel en nuevas entregas, mientras que en la primera película se batirá con el personaje de Evans, un antiguo compañero de la CIA.

"La película es un verdadera mano a mano entre esos dos grandes actores que representan dos versiones diferentes de la CIA, en lo que puede ser y lo que puede hacer", aseguró el cineasta Anthony Russo a Deadline.

Anthony Russo y Joe son los responsables del éxito de "Avengers: Endgame", que en 2019 marcó el récord de la película con mayor recaudación en taquilla de la historia -sin contar la inflación-.

Por su parte, el anuncio de este proyecto llega después de que Netflix anunciase ayer sus positivos resultados financieros para el segundo trimestre de 2020, en el que ha sumado 10 millones de abonados, que hacen un total de 26 millones de usuarios nuevos en lo que va de año.

La buena marcha de la plataforma ha llevado a que los beneficios de la compañía se hayan situado entre marzo y junio en 720 millones de dólares, un 166 % más que en el mismo periodo del año pasado, y a que las ganancias acumuladas en 2020 se sitúen en 1.429 millones de dólares.

Al enterarse de que Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán una cinta juntos, fans en redes sociales no se resistieron a celebrar que dos de los actores más atractivos de la industria hollywoodense actual colaboren. Aquí algunos de los memes que circulan ya en redes.

the gray man isn’t being released in theatres because they know this would be me as soon as chris evans and ryan gosling share a scene together pic.twitter.com/mNPjER2yQq

— kay (@gaIaxyevans) July 17, 2020