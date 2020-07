Roberto Carlo pasa dos noches infernales a causa de Covid-19

Amigos, no nos confiemos, esto es una realidad que yo hoy como muchos estoy viviendo y es una realidad terrible, he pasado dos dias y dos noches sintiendo que ya no podía más, afortunadamente esta mañana amanecí un poco mejor y con ánimo para levantarme de la cama al menos para bañarme. Afortunadamente y eso lo dice mi doctora, lo detecte el mismo día que inicie con los síntomas lo cual ayudó para que de inmediato yo no tuviera contacto con nadie. Si tienen sospecha, de inmediato busquen a su doctor y que les diga que hacer. Les quise dejar tmb los únicos dos looks de estas semana porque no les quería fallar, ahí están las etiquetas en cada imagen

