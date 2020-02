Con la leyenda de "No saben todo sobre mí. Los Vengadores no fueron mi primera familia", Marvel ha lanzado su ya tradicional "Big Game Spot" para su nueva película Black Widow.

Con una duración de 30 segundos, Marvel lanzó el pequeño adelanto de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson. El video muestra escenas que ya se han visto en los trailers con la novedad de ver al villano Taskmaster agarrar su escudo de una manera similar a la que lo hace el Capitán América.

“You don’t know everything about me.” Watch the Big Game spot for Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1. pic.twitter.com/zM5ecEilFj

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 3, 2020