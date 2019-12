"Star Wars: El ascenso de Skywalker", la última entrega de la nueva trilogía ya está en manos de los espectadores, que tendrán que juzgar si la película protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac hace justicia a una franquicia que comenzó hace más de cuarenta años. Al frente de este reto está J.J. Abrams, que repite como director tras "El despertar de la Fuerza" en 2015 y que advierte que "no escribe para fans".

"Tienes que saber que cuando haces una película de 'Star Wars', no escribes para los fans. No hay un tipo de fan, así que si escribes para uno solo, habrá otro que no estará satisfecho", señala en una entrevista a CulturaOcio.com en Londres, añadiendo que "tienes que escribir para ti mismo".

"Si empiezas a trabajar en algo pensando que eso es lo que les gustará, estás jodido", sentencia, agregando que "tienes que hacer algo en lo que crees y ser fiel a ello".

Aún así el realizador es consciente de que es inevitable ser el blanco de las críticas estando al mando de una franquicia de esta escala. "Ahora todo parece que divida. Todo parece venir acompañado de sensacionalismo. Todo es hiperbólico, extremo y, en algunos casos, horriblemente atacante", apunta.

"Creo que tiene que ver con el anonimato y poder decir lo que quieras, creo que eso está bien por un lado, es libertad de expresión, por otro lado, "hay cierto nivel de civilización, compasión y decoro que ha desaparecido, que espero que vuelva y que no solo tiene que ver con 'Star Wars', tiene que ver con todo".

