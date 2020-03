Idris Elba confirma que dio positivo al Coronavirus

El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció hoy que dio positivo en la prueba de Coronavirus COVID-19, pero asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de películas como "Avengers: Infinity War" y series como "The Wire" informó de que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

"Esta mañana he dado positivo en el test del COVID-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento", afirmó el actor, que detalló que planea quedarse en casa y "ser pragmático".

"Les estaré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico", agregó Elba en un vídeo divulgado a través de las redes sociales.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020