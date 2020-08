Actor pide no ir al cine a ver su película por Covid-19

Mientras los cines en el mundo están intentando atraer público durante la pandemia del Covid-19, hay actores que con un mensaje echan todo por tierra.

Jared Gilman, protagonista de "Moonrise kingdom: un reino bajo la luna", utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre una cadena de salas ubicadas en Tennessee, entidad estadounidense, que puso en cartelera clásicos incluyendo su propio filme.

La compañía Regal bajó el costo de boletos a 5 dólares en adultos y 3 dólares para niños, para ver filmes como "Quisiera ser milonario", ganadora del Oscar; "Dolor y gloria", dirigida por Pedro Almodóvar; la independiente "Whiplash" y la clásica violenta "Trainsponting".

"Como actor principal en una de estas películas, sólo diré que tal vez no quieras ir al cine durante una pandemia global, tal vez no esté entre las mejores ideas para hacerlo en este momento", escribió Gilman.

"Si alguien va a ver Moonrise y luego se enferma, no diga que no les advertí. Obvio amo la película hasta la muerte, pero solo como una expresión, no literalmente", abundó.

Um, as a lead actor in one of these films, I’m just gonna say that maybe you might not wanna go to a movie theater during a global pandemic, might not be among the best of ideas to do that right now https://t.co/3eOOPp7FlU

— Jared Gilman (@realJaredGilman) August 5, 2020