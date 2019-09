Charro nació y charro se queda

[email protected]

Las Vegas.— Alejandro Fernández hizo un llamado para que el pueblo mexicano se hermane: “Unamos nuestras voces al aire para mandar un mensaje al mundo: que hoy más que nunca estamos juntos y orgullosos de nuestra nación”, dijo antes de dar el grito de Independencia este domingo.

Ante los miles de espectadores que se reunieron en la ciudad de Las Vegas, el Potrillo fue vocero de aquellos que viven fuera de México pero mantienen vivas sus raíces.

“¿Cómo está mi gente? ¡México! Muchísimas gracias de verdad de estar esta noche acompañándome aquí en esta presentación tan importante para los mexicanos”, dijo el cantante.

“Cuando las cosas se ponen difíciles siempre hay un mexicano saliendo adelante, familias unidas que nada jamás las podrá separar y hay mucho que celebrar. México no se quedó en el otro lado de la frontera, México se quedó con nosotros y hay que celebrarlo. ¡Viva México señores!”, gritó Alejandro Fernández.

Con un concierto de más de dos horas el cantante llenó de romanticismo el recinto con canciones como “Hoy tengo ganas de ti”, “Si tú supieras” y “Pude”, pero también de un ambiente más tradicional junto al mariachi.

“¡Así se canta en México, chinga!”, dijo el intérprete.

Los asistentes se unieron en una sola voz así como Alejandro pedía. Su música fue coreada en el Mandalay Bay.

Fiesta mexicana. El Potrillo había cantado por más de un hora cuando abandonó el escenario principal del auditorio para, minutos después, aparecer en un pequeño templete ubicado del otro lado del recinto listo para dar el grito.

El mariachi interpretó el “Huapango”, de Moncayo, y después quedó en silencio para que Alejandro diera el grito: “¡Viva México, Viva México, Viva México!”, dijo ondeando una bandera para continuar con canciones tradicionales como el “Cielito lindo” y “Guadalajara”.

Los asistentes no querían que el festejo terminara y cuando Alejandro abandonó el escenario comenzaron a gritar “otra, otra, otra” hasta que volvió con su mariachi.

“Mi respeto y admiración para alguien que es mi ejemplo y mi maestro; las canciones de mi padre para todos ustedes, con mucho gusto”, dijo para continuar con “Las llaves de mi alma”, “Por tu maldito amor” y “Mujeres divinas”, entre otras.

El cantante rindió homenaje a su padre Vicente Fernández proyectando imágenes de él en la pantalla de fondo y siguió con canciones como “Acá entre nos” y “De qué manera te olvido”.

Alejandro Fernández aprovechó la noche para presentar su nueva canción “Caballero” que, adelantó, será lanzada en octubre y estará acompañada por mariachi.

“Me da muchísimo orgullo regresar a mis raíces y ya de ahí no me voy a mover ya me voy a quedar a cantar ranchero”, explicó.