Con la reciente detención del “Narco de Narcos”, Rafael Caro Quintero, salieron a relucir diversas historias sobre la vida del líder del Cártel del Guadalajara, entre ellas su relación con algunas celebridades como Cepillín, quien contó, en alguna ocasión, que el capo lo solicitó para acudir a algunos eventos privados.

El payaso Cepillín, que en la vida real se llamaba Ricardo González Gutiérrez expresó durante una entrevista en el programa “En sus batallas” de Tv Azteca, que fue invitado por narcotraficantes como Caro Quintero y Amado Carillo Fuentes, “El señor de los cielos”, para las fiestas infantiles de sus hijos en los 90´s.

El artista aclaró que su objetivo siempre fue compartir felicidad y amor a las personas, sin embargo, su compromiso también lo llevó a enfrentar retos personales.

“Como crees que te vas a poder acercar a gente de ese nivel. No. Tú llegas, payaseas”, comentó.

Cepillín añadió: ““El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan: ‘Hay alguna fiesta acá en Hermosillo; ¿Cuánto?; Tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya”.

El payaso aseguró con humor que él no era ni policía, ni fiscal, ni ministerio público para juzgar a la gente.

“Uno como artista no dice oiga, ¿para quién? (es el servicio), si yo le pregunto a un señor para quién me dice qué le importa, es para mi hijo […] tú vas, tú cobras y a la hora que llegas actúas".

El artista también aseguró que los narcotraficantes siempre fueron excelentes personas con él, a diferencia de otras personas de la vida pública.

“Estuve en los Pinos con Peña Nieto un día 6 de reyes […] y ni las gracias me dio, con todo y la Gaviota, ni las gracias me dieron, no nada más no me pagaron, ni las gracias me dieron”, reiteró, “entonces vas con un señor que se dedica al narcotráfico y te pagan, pues a todo dar”, dijo.

