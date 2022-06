Caos por el Corona Capital 2022: boletos se agotan en el primer día y usuarios estallan en redes

La emoción que causó el cartel del Corona Capital entre sus miles de seguidores se vio reflejada esta mañana, durante el inicio de la preventa oficial, y es que a pesar de que se trataba del primer día, los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

En punto de las 11 horas de este lunes, los clientes de Citibanamex podían acceder a la página de Ticketmaster y comprar, antes que nadie, las codiciadas entradas; sin embargo, desde mucho antes las filas virtuales comenzaron a llenarse, superando así las 50 mil personas en espera.

Además, la escasez de boletos y la saturación del portal comenzó a hacer de las suyas: “Boletos extremadamente limitados. Debido a la gran demanda de la venta de hoy, la disponibilidad de boletos es extremadamente limitada. A medida que continúes el proceso de compra, es posible que los boletos ya no estén disponibles. Te invitamos a consultar la disponibilidad en otras secciones”, fue la leyenda con la que a empresa advertía a los compradores; sin embargo muchos de ellos no cesaron en su intento.

Alrededor de las 12:00 horas, los abonos generales para uno de los festivales más grandes de la CDMX se agotaron en todas sus fases, las cuales iban desde los 3 mil hasta los 8 mil pesos; dejando con el corazón roto a todos aquellos que esperaban presenciar el regreso a México de My Chemical Romance, una de las bandas estrella de este año.

Las redes sociales fueron el lugar ideal para que los internautas descargaran su furia por la mala organización de la empresa; alegando que no es la primera vez que se ven rebasados por la demanda del público y el poco control que tienen sobre los accesos, además de los excesivos costos.

“Así a las 11 am empecé la fila para el #CoronaCapital y al entrar nada más su pinche página nunca cargó, #Ticketmaster si vas a cobrar ya un boleto en fase 4, es decir ya no en un precio taaan barato, por lo menos actualízate ¡Esto de fila virtual no sirve!”, “Es una mentada lo que están haciendo @CoronaCapital y @Ticketmaster_Me con la preventa de este año, no pasaron ni 20 minutos y ya estábamos en fase 4″, “Por la ineficacia de Ticketmaster, voy a esperar a que una pareja tóxica se pelee y revenda sus boletos del #CoronaCapital a precio justo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

“El Corona” tendrá un segundo día de preventa este 14 de junio y para el 15 iniciará la venta al público en general, pero se espera la misma respuesta de los fans.

Este año el festival de música cuenta con varias novedades, como que será la primera vez que abarquen tres días de conciertos: 19, 20 y 21 de marzo; además de que entre el elenco que reunieron se encuentran artistas como Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Paramore,The Kooks, Liam Gallagher y Miley Cyrus.

